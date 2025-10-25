English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
धक्कादायक! 2 वर्षांच्या मुलीवर हत्या करण्याचा गुन्हा दाखल, महाराष्ट्रातील हादरवणारी घटना

आमच्या चिमुकलीचं नाव गुन्हेगारांच्या यादीत कसं? हे अन्यायकारक आहे, आम्हाला न्याय द्या नाव वगळा...चिमुकलीच्या आईची मागणी 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 25, 2025, 10:56 AM IST
धक्कादायक! 2 वर्षांच्या मुलीवर हत्या करण्याचा गुन्हा दाखल, महाराष्ट्रातील हादरवणारी घटना

मोहने राडा प्रकरणात 2 वर्षांच्या चिमुरडीवर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल? पोलिसांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.  कल्याण मोहने परिसरात दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या दगडफेक आणि तोडफोडीच्या प्रकरणाला आता अजब वळण मिळालं आहे. या घटनेत पोलिसांनी 25 ते 30 जणांविरोधात खुनाच्या प्रयत्नासह गंभीर गुन्हे दाखल केले असताना, या यादीत केवळ 2 वर्षांच्या चिमुरडीचं नाव असल्याचं धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

या गोष्टीमुळे चिमुकलीच्या कुटुंबियांमध्ये संतापाचं वातावरण निर्माण झालं असून, पोलिसांच्या निष्काळजी कारभारावर नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन दिवसांपूर्वी मोहने परिसरात फटाक्यांच्या वादातून दोन गटांत दगडफेक आणि तोडफोड झाली होती. घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर खडकपाडा पोलिसांनी दोन्ही गटांवर गुन्हे दाखल केले. मात्र, गुन्ह्याच्या यादीत एका अवघ्या दोन वर्षांच्या बालिकेचं नाव असल्याचं उघड झालं.

चिमुरडीच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांवर निष्काळजीपणाचा आरोप करत, आमच्या लहान बाळाचं नाव गुन्हेगारांच्या यादीत कसं? असा सवाल केला आहे,हे अन्यायकारक आहे, आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे आमच्या चिमुकलीचे नाव आरोपींच्या यादीतून वगळण्याची मागणी मुलीच्या आईने केली आहे.  तक्रारदाराने दिलेल्या माहितीच्या आधारे गुन्हा नोंदवला आहे. तपास सुरू असून योग्य कारवाई करण्यात येईल असे स्पष्टीकरण पोलिसांनी दिले आहे.

आरोपीच्या यादीत मुलीचे नाव समाविष्ट

मुलीचे कुटुंब आता तिला न्याय देण्याची मागणी करत आहे. निष्पाप मुलीचे नाव आरोपींच्या यादीतून वगळण्याची त्यांची मागणी आहे. तक्रारदाराने दिलेल्या माहितीच्या आधारे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. कल्याणजवळील मोहणे परिसरात बुधवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली.

दोन गटांमध्ये हिंसक हाणामारी

दिवाळीनिमित्त ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथे बुधवारी रात्री उशिरा फटाक्यांचे दुकान उभारण्यावरून दोन गटांमध्ये वाद झाला. या हिंसक हाणामारीत काही लोक जखमी झाले आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले. फटाक्यांचे दुकान उभारण्यावरून झालेल्या या वादाचे रूपांतर लवकरच हाणामारी आणि दगडफेकीत झाले आणि त्यात पाच जण जखमी झाले.

