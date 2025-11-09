मुंबईत शिवशाहीचा थरार... दादर-पुणे बसमधले 28 जण थोडक्यात वाचले! चालक ठरला हिरो; नक्की घडलं काय?

Shocking News Dadar To Pune Shivshahi Bus: शनिवारी (8 नोव्हेंबर 2025) सायंकाळच्या सुमारास माटुंगा पुलावर शिवशाहीने प्रवास करणाऱ्या 28 जणांचा जीव थोडक्यात वाचला. चालकाने दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे या प्रवाशांचा जीव वाचला. बस पुण्याच्या दिशेने जात होती. यावेळी बसच्या एसी डक्टमध्ये शॉर्टसर्किट होऊन त्यातून धूर येऊ लागला. बसमध्ये धुराचे साम्राज्य पसरले. त्यामुळे प्रवाशांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. चालकाने सतर्कता दाखवून, आपत्कालीन दरवाज्याची काच फोडली आणि प्रवाशांना बाहेर काढले. बस चालक आणि बसमधील 28 प्रवासी सुखरूप असून कोणतीही जीवित अथवा वित्तहानी झाली नसल्याचे एसटी महामंडळाद्वारे सांगण्यात आले.
शनिवारी सायंकाळी साडेपाच वाजता दादर ते पुणे शिवशाही बस 28 प्रवाशांना घेऊन मार्गस्थ झाली. ही बस सायंकाळी सहा वाजता माटुंगा पुलावर आली असता, बसच्या मागील बाजूच्या एसी डक्टमधून धूर येऊ लागला. बसमधील प्रवासी भयभीत झाले. काही प्रवाशांना आग लागल्याची जाणवले. प्रवाशांनी याबाबत चालकाला माहिती दिली. एसी डक्टमधून मोठ्या प्रमाणात धूर येत असल्याने चालकाने बस रस्त्याच्या बाजूला उभी केली.
प्रवाशांना धूराचा त्रास होऊ लागल्याने आणि चालकाने प्रसंगावधान राखत, आपत्कालीन दरवाज्याची काच फोडली. यातून बसमधील दोन ते तीन प्रवासी बाहेर काढले. तर, बाकीचे प्रवासी शिवशाही बसच्या मुख्य दरवाज्यातून बाहेर पडले. या घटनेत बसमधील प्रवासी आणि चालकाला दुखापत झाली नाही. या बसमधील प्रवाशांना पाठीमागून येणाऱ्या दुसऱ्या बसगाडीने पुढील प्रवासासाठी पाठविण्यात आले, अशी माहिती एसटी महामंडळाद्वारे देण्यात आली. या घटनेची चौकशी करण्यात येणार आहे. एसी फ्युज सर्किटमध्ये बिघाड झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धूर आला, असे प्राथमिक अहवालात समोर आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) 'शिवशाही' बसच्या अपघातांची आकडेवारी (Shivshahi bus accident statistics) थक्क करणारी आहे. एसटी महामंडळातील सर्वाधिक अपघातांचे प्रमाण हे शिवशाहीचे आहे असं विविध अहवालांतून हे समोर आले आहे. 2017 ते 2019 च्या आकडेवारीदरम्यान बोलायचं झाल्यास या कालावधीत 'शिवशाही'चे सुमारे 1,075 अपघात झाले होते. या अपघातांमध्ये 50 हून अधिक प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता आणि 367 प्रवासी जखमी झाले होते. 2018 मध्ये, केवळ ठाणे विभागात वर्षभरात 'शिवशाही' बसचे 26 अपघात झाले होते, त्यापैकी 20 अपघात एसटीच्या मालकीच्या आणि 6 कंत्राटी बसचे होते. नोव्हेंबर 2024 मध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी तालुक्यात 'शिवशाही' बसचा भीषण अपघात झाला होता, ज्यात 11 प्रवाशांचा मृत्यू झाला आणि 23 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. यापैकी अनेक अपघातांसाठी चालकांची चुकीची पद्धत, तांत्रिक समस्या (उदा. ब्रेक निकामी होणे, एसी युनिटमधून धूर येणे), आणि खराब रस्ते परिस्थिती कारणीभूत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.