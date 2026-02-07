Health News: आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर! रुग्णाच्या नाश्त्यात उंदराच्या लेंड्या

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
मुंबईत आरोग्य व्यवस्था अतिशय कोलमडलेली दिसत आहे. कांदिवलीत अतिशय धक्कादायक प्रकार समोर घडला आहे. शताब्दी रुग्णालयात एका रुग्णाच्या जेवणात उंदराची विष्ठा सापडली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 7, 2026, 01:54 PM IST
मुंबई महापालिकेच्या कांदिवली येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयात (शताब्दी रुग्णालय) प्रशासनाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. प्रसूतीसाठी दाखल झालेल्या एका महिलेला देण्यात आलेल्या सकाळच्या नाश्त्यात उंदराची विष्ठा आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून, यामुळे रुग्णांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. 

नेमकी घटना काय?

कांदिवलीतील चारकोप परिसरातील एक महिला प्रसूतीसाठी या रुग्णालयात दाखल झाली होती. सकाळी रुग्णालयाकडून देण्यात आलेल्या नाश्त्यामध्ये उंदराची विष्ठा असल्याचे महिलेच्या आणि तिच्या नातेवाइकांच्या निदर्शनास आले. हा गंभीर प्रकार पाहून नातेवाइकांनी तातडीने तेथील कर्मचाऱ्यांना याची माहिती दिली.

प्रशासनाकडून दुर्लक्ष?

नातेवाइकांनी आरोप केला आहे की, एवढी मोठी चूक समोर आणूनही रुग्णालय प्रशासनाने यावर कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. यासंदर्भात अधिक माहिती घेण्यासाठी रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. अजय गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तो होऊ शकला नाही. सार्वजनिक रुग्णालयातील अस्वच्छता आणि अन्नाच्या दर्जाबाबत या घटनेमुळे तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून, दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

कांदिवली येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महानगरपालिका रुग्णालयात (शताब्दी रुग्णालय) एका प्रसूतीसाठी दाखल झालेल्या महिलेला दिलेल्या नाश्त्यामध्ये उंदराची विष्ठा सापडल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. प्रसूतीसाठी रुग्णालयात दाखल झालेल्या महिलेला सकाळी नाश्ता दिला असता, त्यात उंदराची विष्ठा असल्याचे आढळून आले. ही महिला कांदिवलीतील चारकोप परिसरातील रहिवासी आहे.

