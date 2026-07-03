मुंबईतल्या साकीनाका मॅनहोल दुर्घटनेबाबत खळबळजनक खुलासा, मॅनहोल दुर्घटना अपघात नसून...

मॅनहोल दुर्घटनेबाबत आज अतिरिक्त आयुक्तांनी माहिती दिलीये. त्यामध्ये ज्या मॅनहोलने एकाचा बळी घेतला त्या मॅनहोलच्या कुठल्याही कामाचे आदेश नसल्याचं सांगितंलय. त्यामुळे आदेश नसताना सुद्धा काम का काढलं. त्यासाठी कुठली परवानगी का घेण्यात आली नाही. मुळात मॅनहोलला दुरुस्तीची गरज नसताना सुद्धा ते का उघडण्यात आलं असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होतायत.
मुंबईतल्या साकीनाका मॅनहोल दुर्घटनेबद्दल धक्कादायक माहिती आता पुढे आलीये. जे काम करण्यासाठी म्हणून मॅनहोलचं झाकण उघडलं ते काम करण्याचे कुठलेही आदेश म्हणजे वर्क ऑर्डरच नव्हती. मॅनहोल चांगल्या स्थितीत होतं त्यामुळे आवश्यकता नसताना झाकण का उघडलं हा प्रश्न उपस्थित होतोय. अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनीच ही माहिती दिलीये. अतिरिक्त आयुक्तांनी दिलेल्या या माहितीमुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतायत.
साकीनाक्यातील मॅनहोल सुरक्षित असल्याचा अहवाल पालिकेला प्राप्त
मॅनहोलबाबत कुठल्याही कामाची आवश्यकता नव्हती
कामाबाबत कसलेही आदेश, वर्क ऑर्डर नव्हती
मॅनहोल चांगल्या स्थितीत असताना का काढण्यात आलं
झाकण कोणी आणि का काढलं, कोणाच्या आदेशाने काढलं?
घटनस्थळी असणारे कामगार कोणत्या कंत्राटदाराकडे काम करतात?
काम करण्यापुर्वी परवानगी का घेण्यात आली नाही?
यानंतर या सगळ्या बाबाींची चौकशी होऊल कारवाई व्हावी अशी मागणी केली जातेय. अतिरिक्त आयुक्तांनी दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. कारण गरज नसताना, परवानगी नसताना काम सुरु होतं.. त्यासाठीच उघडलेल्या मॅनहोलमध्ये एक व्यक्ती पडला. जर हे काम काढलंच नसतं तर त्या व्यक्तीचा मृत्यू सुद्धा झाला नसता. त्यामुळे ज्या बाबी आता पुढे येतायत त्या चिंताजनक आहेत. त्यासोबतच ही घटना मॅनमेड असल्याचंही सिद्ध होतंय. त्यामुळे आता प्रतिक्षा आहे कठोरात कठोर कारवाईची .