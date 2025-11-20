252 कोटींच्या ड्रग्ज प्रकरणात अडकला ओरी? श्रद्धा कपूर अन् दाऊदच्या भाच्यासाठी दुबईत...

Rs 252 Crore Drugs Case: देश-विदेशातील ड्रग्ज पाट्यांमध्ये कलाकार आणि राजकीय नेत्यांची नावे समोर आल्यानंतर, मुंबई पोलिसांनी चौकशीचा फास आवळला आहे. मुंबई पोलिसांच्या अंमली पदार्थविरोधी पथकाने इन्फ्लुएन्सर ओरी उर्फ ओरहान याला चौकशीसाठी समन्स पाठवले आहे. ओरी याला आज, गुरुवारी जबाब देण्यासाठी हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. 252 कोटी रुपयांच्या या मेप्हेड्रोन (MD) ड्रग्स प्रकरणात ओरीला सकाळी 10 वाजता चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं आहे.
अंमली पदार्थविरोधी पथकाने एमडी ड्रग्जच्या सुमारे अडीचशे प्रकरणांत संयुक्त अरब अमिरातीहून (यूएई) प्रत्यार्पण करून आणलेला आरोपी मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहेल शेख याने बॉलीवूडचे अनेक दिग्गज कलाकार आणि राजकीय नेते यांच्यासाठी देशात आणि विदेशात ड्रग्ज पार्चा आयोजित केल्याचे पोलिस चौकशीत सांगितले आहे.
सलीम याने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, तिचा भाऊ सिद्धार्थ कपूर, निर्माता दिग्दर्शक अब्बास-मस्तान, माजी आमदार झिशान सिद्दीकी, अभिनेत्री आणि नृत्यांगना नोरा फतेही, इन्फ्लुएन्सर ओरी उर्फ ओरहान, दाऊदची बहीण हसीना पारकरचा मुलगा अलीशाह पारकर, रॅपर लोका यांच्यासह अनेकांसाठी पाट्यांचे आयोजन करण्याबरोबरच त्यांना अंमली पदार्थ पुरविल्याचे निष्पन्न झाल्याचा दावा पोलिसांनी त्याची कोठडी न्यायालयात केला.
आता पोलिस ओरीकडून त्याच्या दुबई ट्रीप्स, पार्टीज, कॉन्टॅक्ट्स याबाबत विचारणा करणार आहेत. सलीमच्या जबाबामुळे हे प्रकरण आता फॉलो-अप इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये आहे, आणि आणखी किती बॉलिवूड-राजकीय लोकांची नावे समोर येतील हे पाहणं औत्सुक्याचं आहे. प्रत्येक बॉलीवूड पार्टीत दिसणाऱ्या ओरीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये 5 जणांसोबत राहतो असं सांगत फिरतो.
सलीम शेख उर्फ लविश शेख किंवा मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहेल शेख हा सध्या 252 कोटींच्या मेप्हेड्रोन (MD ड्रग्स) प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहे. तो फरार ड्रग किंगपिन सलीम डोलाचा अत्यंत निकटवर्ती आणि प्रमुख सहकारी आहे. सलीम डोला हा स्वत: दाऊद इब्राहिमच्या नेटवर्कमधील सदस्य आहे. सलीम शेखला ऑक्टोबर 2025 मध्ये दुबईहून भारतात प्रत्यार्पित (डिपोर्ट) करण्यात आलं. सध्य सलीम शेख मुंबई क्राइम ब्रांचच्या अँटी नारकोटिक्स सेलच्या ताब्यात आहे. मार्च 2024 मध्ये सांगलीतून 252 ते 256 कोटी किंमत असलेलं 126 किलो एमडी ड्रग्स जप्त करण्यात आलं. याच प्रकरणाशी सलीम शेखचा संबंध आहे. हे नेटवर्क महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणापर्यंत पसरलेले आहे.
चौकशीत सलीम शेखने कबूल केले की, त्याने मुंबई आणि दुबईत हाय-प्रोफाइल ड्रग पार्टीज आयोजित केल्या होत्या आणि त्यात ड्रग्स सप्लाय केले. सलीम शेखने नाव घेतलेल्या सेलिब्रिटींचीही पोलीस आता चौकशी करत आहेत. हे सिलिब्रिटी फक्त पार्टीला उपस्थित होते की त्यांनी ड्रग्स घेतले हे तपासले जातं आहे. सलीम शेख स्वतःला दाऊदचा भाचा म्हणाला होता. मात्र ते खरं नाही. लक्झरी लाइफस्टाइल, महागड्या गाड्या (मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू) मधून सलीम शेख ड्रग्सची तस्करी करण्यासाठी कुप्रसिद्ध आहे.