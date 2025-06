राज ठाकरेंचं सोनाली बेंद्रेंवर क्रश होतं? सोनालीने अखेर सोडले मौन...

ब्युटी विथ ब्रेन! बॉलिवूडमधील सुंदर अभिनेत्री म्हणून सोनाली बेंद्रे ओळखली जाते. सोनालीच्या सौंदर्याची चर्चा केवळ बॉलिवूडमध्येच नाही तर राजकीय वर्तुळात आणि अगदी शेजारील देश पाकिस्तानमध्येही झाली होती. 90 च्या दशकात या अभिनेत्रीचे नाव महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांच्याशी जोडले गेले होते.

अलिकडेच राज ठाकरे यांच्यासोबतचा तिचा एक व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, सोनाली वर्षानुवर्षे राज ठाकरे यांना आवडत होती. ९० च्या दशकात दोघेही एकमेकांवर प्रेम करत होते. आता सोनालीने त्या व्हायरल व्हिडिओ आणि दाव्यावर पहिल्यांचा मौन सोडले आहे. सोनाली या सगळ्यावर अतिशय मोकळेपणाने बोलताना दिसत आहे.

वृत्तसंस्था एएनआयशी बोलताना सोनाली बेंद्रेने राज ठाकरेंसोबत असलेल्या अफेअरच्या अफवांना फेटाळून लावले आहे. सोनाली म्हणते- 'खरोखरंच... मला यावर शंका आहे?' व्हायरल व्हिडिओबद्दल बोलताना ती म्हणते की, मी माझ्या बहिणीशी बोलत होते, जी त्यावेळी तिथे होती. मुलाखतीत सोनाली अशा अफेअर्सच्या गॉसिपवरही टीका करते. ती म्हणते- 'मला माहित नाही. मला वाटते की लोक असे बोलतात तेव्हा ते चांगले दिसत नाही. त्यात कुटुंब आणि लोक देखील समाविष्ट आहेत.'

