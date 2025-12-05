केंद्र सरकारचे मुंबईकरांना गिफ्ट! नवीन वर्षात प्रवास होणार सुस्साट; हार्बर मार्गावर दोन नवीन स्थानके अन्...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mumbai Local Train Update: केंद्र सरकारची मुंबईकरांना भेट, हार्बर रेल्वे मार्गावरील नागरिकांना खुशखबर. नेरूळ–उरण–नेरूळ या मार्गावर ४ नवीन स्थानिक गाड्यांच्या फेऱ्या सुरू होणार

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 5, 2025, 11:36 AM IST
Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांना केंद्राने नववर्षाआधीच एक मोठं गिफ्ट दिलं आहे. केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेत हार्बर मार्गावरील नागरिकांना खुशखबर दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्सवर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली आहे. तसंच, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही आभार मानले आहेत.

हार्बर मार्गावरील नेरूळ-उरण-नेरुळ दरम्यान 4 फेऱ्या आणि बेलापूर-उरण-बेलापूर दरम्यान 6 फेऱ्या अतिरिक्त लोकलच्या फेऱ्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. तसंच, हार्बर मार्गावर आणखी दोन स्थानकांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळं मुंबईकरांच्या रोजच्या प्रवासातील ताण कमी होणार आहे. तसंच, नवी मुंबई व आसपासच्या भागातील लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मध्य रेल्वेबरोबरच हार्बर मार्गावरही प्रवाशांचा ताण वाढला आहे. नव्याने सुरू झालेल्या नेरूळ-उरण लोकलमध्येही प्रवाशांची वाढती गर्दी यामुळं नागरिकांना लोकलमध्ये चढण्यास तारांबळ उडते. त्यामुळं काही दिवसांपूर्वी या रेल्वे मार्गावर लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्यात यावा अशी मागणी होत होती. प्रवाशांच्या या मागणीवर सरकारने सकारात्मक विचार करत रेल्वेकडे निवेदन पाठवले होते. प्रवाशांच्या या मागणीवर केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंजुरी दिली आहे.

नेरूळ ते उरण मार्ग एकूण 27 किमीचा असून त्यावर 6 स्थानके आहेत. सध्या या मार्गावर लोकलच्या अप-डाउन 20 फेऱ्या धावतात. लोकलची संख्या वाढवल्यास दोन गाड्यातील अंतर कमी होईल. नेरूळ उरण मार्गावर आता अतिरिक्त चार फेऱ्या वाढवणार आहेत. त्यामुळं फेऱ्यांची संख्या साधारण 30 पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

बेलापूर-उरण-बेलापूर मार्गावर लोकल फेऱ्या अत्यंत कमी आहेत. उरण मार्गावर प्रवासी संख्या वाढत असताना लोकल फेऱ्यादेखील वाढवण्याची मागणी होत होती. बेलापूर-उरण-बेलापूर दरम्यान 6 फेऱ्या अतिरिक्त लोकलच्या फेऱ्या सुरू करण्यात येतील. लोकल फेऱ्यांच्या वाढीमुळं दोन लोकलमधील अंतरदेखील कमी होणार आहे.

दोन नवीन स्थानके

हार्बर रेल्वेवरील नेरूळ-उरण मार्गावर दोन स्थानकांचे कामदेखील हाती घेण्यात आले आहेत. या दोन्ही स्थानकांची कामेदेखील पूर्ण झाली आहेत. तारघर आणि गव्हाणे अशी दोन रेल्वे स्थानकांची नावे आहेत. नवी मुंबई विमानतळाच्या जवळच तारघर रेल्वे स्थानक असल्याने भविष्यात त्याचा फायदा प्रवासी व विमानतळ कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या दोन्ही रेल्वे स्थानकांची कामे जवळपास पूर्ण झाली आहेत. गव्हाणे रेल्वे स्थानकातील स्वच्छतागृह, फलाट, तिकीट घर, वाहनतळ ही कामे पूर्ण झाली असून काही किरकोळ कामे सुरू आहेत.

Q. केंद्र सरकारने मुंबईकरांना नववर्षाआधी कोणते 'गिफ्ट' दिले आहे?

हार्बर मार्गावर अतिरिक्त लोकल फेऱ्या सुरू करण्यास तसेच दोन नवीन स्थानकांना मंजुरी दिली आहे.

Q. या निर्णयाबद्दल कोणी माहिती दिली आहे आणि कोणाचे आभार मानले आहेत?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करून माहिती दिली आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत.

Q.नेरूळ-उरण-नेरूळ मार्गावर किती अतिरिक्त फेऱ्या सुरू होणार आहेत?

नेरूळ-उरण-नेरूळ दरम्यान 4 अतिरिक्त लोकल फेऱ्या सुरू होणार आहेत.

