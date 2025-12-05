केंद्र सरकारचे मुंबईकरांना गिफ्ट! नवीन वर्षात प्रवास होणार सुस्साट; हार्बर मार्गावर दोन नवीन स्थानके अन्...

Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांना केंद्राने नववर्षाआधीच एक मोठं गिफ्ट दिलं आहे. केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेत हार्बर मार्गावरील नागरिकांना खुशखबर दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्सवर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली आहे. तसंच, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही आभार मानले आहेत.
हार्बर मार्गावरील नेरूळ-उरण-नेरुळ दरम्यान 4 फेऱ्या आणि बेलापूर-उरण-बेलापूर दरम्यान 6 फेऱ्या अतिरिक्त लोकलच्या फेऱ्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. तसंच, हार्बर मार्गावर आणखी दोन स्थानकांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळं मुंबईकरांच्या रोजच्या प्रवासातील ताण कमी होणार आहे. तसंच, नवी मुंबई व आसपासच्या भागातील लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मध्य रेल्वेबरोबरच हार्बर मार्गावरही प्रवाशांचा ताण वाढला आहे. नव्याने सुरू झालेल्या नेरूळ-उरण लोकलमध्येही प्रवाशांची वाढती गर्दी यामुळं नागरिकांना लोकलमध्ये चढण्यास तारांबळ उडते. त्यामुळं काही दिवसांपूर्वी या रेल्वे मार्गावर लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्यात यावा अशी मागणी होत होती. प्रवाशांच्या या मागणीवर सरकारने सकारात्मक विचार करत रेल्वेकडे निवेदन पाठवले होते. प्रवाशांच्या या मागणीवर केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंजुरी दिली आहे.
नेरूळ ते उरण मार्ग एकूण 27 किमीचा असून त्यावर 6 स्थानके आहेत. सध्या या मार्गावर लोकलच्या अप-डाउन 20 फेऱ्या धावतात. लोकलची संख्या वाढवल्यास दोन गाड्यातील अंतर कमी होईल. नेरूळ उरण मार्गावर आता अतिरिक्त चार फेऱ्या वाढवणार आहेत. त्यामुळं फेऱ्यांची संख्या साधारण 30 पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
A special gift for Mumbaikars!
Thank you, Hon. PM Narendra Modi Ji, and Hon. Union Minister Ashwini Vaishnaw ji, for initiating additional local train services: Nerul–Uran–Nerul (4 trips) and Belapur–Uran–Belapur (6 trips), in response to my request. Grateful for the approval of… pic.twitter.com/Ia5joBrAGI
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 5, 2025
बेलापूर-उरण-बेलापूर मार्गावर लोकल फेऱ्या अत्यंत कमी आहेत. उरण मार्गावर प्रवासी संख्या वाढत असताना लोकल फेऱ्यादेखील वाढवण्याची मागणी होत होती. बेलापूर-उरण-बेलापूर दरम्यान 6 फेऱ्या अतिरिक्त लोकलच्या फेऱ्या सुरू करण्यात येतील. लोकल फेऱ्यांच्या वाढीमुळं दोन लोकलमधील अंतरदेखील कमी होणार आहे.
हार्बर रेल्वेवरील नेरूळ-उरण मार्गावर दोन स्थानकांचे कामदेखील हाती घेण्यात आले आहेत. या दोन्ही स्थानकांची कामेदेखील पूर्ण झाली आहेत. तारघर आणि गव्हाणे अशी दोन रेल्वे स्थानकांची नावे आहेत. नवी मुंबई विमानतळाच्या जवळच तारघर रेल्वे स्थानक असल्याने भविष्यात त्याचा फायदा प्रवासी व विमानतळ कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या दोन्ही रेल्वे स्थानकांची कामे जवळपास पूर्ण झाली आहेत. गव्हाणे रेल्वे स्थानकातील स्वच्छतागृह, फलाट, तिकीट घर, वाहनतळ ही कामे पूर्ण झाली असून काही किरकोळ कामे सुरू आहेत.
