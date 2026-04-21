भाजपामध्ये उभी फूट? मोदी विरुद्ध शाह संघर्ष? 'मोदी पंतप्रधान पदावरुन जाण्याचे वेध भाजपामधील...'; खासदाराचा दावा

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 21, 2026, 12:09 PM IST
खासदाराचा थेट हल्लाबोल (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)

Split In BJP Sanjay Raut Conference: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संसदेमध्ये महिला आरक्षण विधेयक मंजूर न झाल्याच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांवर कठोर शब्दांमध्ये निशाणा साधला आहे. फडणवीस यांनी सोशल मीडियावरुनही यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र ज्या पद्धतीने फडणवीस या प्रकरणावरुन व्यक्त झाले आहेत ते खासदार संजय राऊत यांना फारसे पटलेलं नाही. त्यामुळे त्यांनी पत्रकारांसमोरच फडणवीस यांनी केलेल्या विधानांवरुन हल्लाबोल केल्याचं दिसून आलं. फडणवीसांनी केलेल्या पोस्टसंदर्भात प्रश्न विचारला असता राऊतांनी, "ते संसदेची अक्कल काढत आहेत. लक्षात घ्या संसदेत सध्या 543 खासदार आहेत. त्यांना आपल्यापेक्षा अक्कल जास्त आहे. पण 543 मध्ये त्यांचे देखील खासदार आहेत," असा खोचक टोला लगावला. 

मोदी पंतप्रधान पदावरुन जाण्याचे वेध

महिला आरक्षण विधेयकावरुन फडणवीसांनी विरोधकांवर केलेल्या टीकेला राऊतांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना उत्तर दिलं. "कोणतेही विधेयक पाडण्यात आलेले नाही ज्यांचा संबंध महिला आरक्षणाशी आहे," असं राऊत म्हणाले. एवढ्यावरच न थांबता, "भारतीय जनता पक्षाला किंवा भारतीय जनता पक्षातील एका गटाला त्यांना प्रधानमंत्री पदावरून मोदी जाण्याचे वेध लागले आहेत. त्या गटामध्ये देवेंद्र फडणवीस आहेत की नाही मला माहित नाही पण भाजपमधल्या एका गटाला देवेंद्र फडणवीस यांना घालवायचे आहे किंवा ते जाण्याचे वेध लागले आहेत. मोदी गेल्यानंतर या देशाची सत्ता मर्यादा आपल्याकडे राहावी यासाठी 850 खासदारांचा जे षड्यंत्र आहे या माध्यमातून डी लिमिटेशन या माध्यमातून निर्माण करण्यासाठी हे डी लिमिटेशन बिल आणण्यात आलं हा आमचा आरोप नसूनही सत्य आहे," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.

नक्की वाचा >> 'शरद पवारांची लेवल घ्यायला फडणवीसांना 100 जन्म घ्यावे लागतील', राऊत कडाडले; 'खोटं म्हणजे किती...'

आताच्या आता आरक्षण द्या

"महिलांना आरक्षण देण्यासाठी कोणीही रोखलं नाही. आताही द्या. 543 खासदारांमध्ये तुम्ही 180 महिलांना ताबडतोब आरक्षण द्या. त्याच्यामध्ये आमच्या जागा जाणार असतील तर आम्ही तयार आहोत," असंही राऊत म्हणाले. 

बुवाची बाई केली आणि...

"नरेंद्र मोदींनी जर मनात आलं असतं तर हे विधेयक मंजूर करून घेऊ शकले असते. नरेंद्र मोदी यांची खरोखर इच्छा असती तर ते विधेयक मंजूर करण्यासाठी त्यांनी स्वतः चर्चा करून अनेकांचे मन वळवलं असतं. यापूर्वी हे झालेलं आहे. पण या विधेयकाचे सूत्रधार अमित शहा होते. डी लिमिटेशन विधेयकाचे महिला आरक्षण नाही! मी परत सांगतो डी लिमिटेशनच्या विधेयकाला अमित शहा यांनी गुलाबी साडी नेसून ते महिला आरक्षण म्हणून आणलं. नट्टापट्टा केला. बुवाची बाई केली आणि ते विधेयक सादर केलं. अमित शहा त्या विधेयकाचे सूत्रधार होते आणि हे विधेयक म्हणजे त्यांच्या पुढल्या राजकारणाची नांदी. 850 खासदार बनवून आपल्या पद्धतीने या पद्धतीने निवडणुका लढायच्या आणि जिंकायच्या," असं राऊत म्हणाले.

शाहांचा फोन आला आणि नंतर त्यांच्याच पक्षातून...

"अमित शहा यांनी देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांना फोन केले. मी कोणाला व्यक्तिगत नाव घेणार नाही. देशातल्या बहुतेक सर्व राजकीय पक्षाला फोन केले. त्याचबरोबर या विधेयकाला पाठिंबा देऊ नका म्हणून काउंटर फोन सुद्धा त्यांच्याच पक्षातून आले. पण हे डी लिमिटेशन विधेयक भाजपाच्या अंतर्गत वादाचा विद्रोह आहे," असं राऊत म्हणाले.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

