/महाराष्ट्राच्या लोकभवनात ऑनड्युटी पोलीस कर्मचाऱ्याने संपवलं जीवन, प्रेमसंबंध असलेल्या महिला कर्मचाऱ्याने...

मुंबईतील अतिसुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र लोकभवन परिसरात स्टेट रिझर्व्ह पोलिस फोर्स म्हणजेच एसआरपीएफ जवानाने स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कोल्हापूर येथील एसआरपीएफ ग्रुप-16 मध्ये कार्यरत असलेले कॉन्स्टेबल अमलदार कौस्तुभ सांगळे ड्युटीवर असताना ही घटना घडली. घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून मलबार हिल पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक तपासात वैयक्तिक आयुष्यातील तणाव हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पोलिसांनी घटनास्थळावरून एक सुसाइड नोट जप्त केली असून तिचा बारकाईने अभ्यास केला जात आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, एका महिला पोलिस कर्मचाऱ्याशी असलेल्या प्रेमसंबंधांमध्ये आलेल्या अडचणींमुळे सांगळे मानसिक तणावात होते, अशी शक्यता तपासात व्यक्त करण्यात आली आहे. संबंधित महिला आणि मृत जवान हे दोघेही 2024 मध्ये पोलीस दलात भरती झाले होते. लग्नास नकार मिळाल्यानंतर त्यांच्यावर मानसिक ताण वाढल्याचा तपासाचा प्राथमिक अंदाज आहे. मात्र, अंतिम निष्कर्ष तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.
तपासादरम्यान कौस्तुभ सांगळे यांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आयुष्याबाबतही माहिती समोर आली आहे. लहानपणी आईचे निधन, त्यानंतर वडिलांचे दुसरे लग्न आणि काही वर्षांपूर्वी बहिणीने आत्महत्या केल्यासारख्या घटना त्यांच्या आयुष्यात घडल्या होत्या. या पार्श्वभूमीचा त्यांच्या मानसिक स्थितीवर काही परिणाम झाला होता का, याचाही तपास पोलीस करत आहेत. तसेच मानसिक आरोग्याशी संबंधित मूल्यांकन वेळेवर झाले होते का, याचीही चौकशी सुरू आहे.
माहितीनुसार, कौस्तुभ सांगळे यांची संध्याकाळी 6 ते रात्री 9 या वेळेत लोकभवनातील टॉवर क्रमांक 2 येथे ड्युटी होती. शिफ्ट संपण्यापूर्वी त्यांनी एका खोलीत जाऊन स्वतःच्या सर्व्हिस रायफलमधून गोळी झाडली. त्यांना रिलीव्ह करण्यासाठी आलेल्या सहकाऱ्याला रक्ताच्या थारोळ्यात त्यांचा मृतदेह दिसल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. त्यानंतर संपूर्ण परिसर सील करून पंचनामा आणि फॉरेन्सिक तपास सुरू करण्यात आला.
या प्रकरणात अपघाती मृत्यूची (ADR) नोंद करण्यात आली असून आत्महत्येमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी विविध पुरावे गोळा केले जात आहेत. सुसाइड नोट, मोबाईलमधील माहिती, सहकारी आणि संबंधित व्यक्तींचे जबाब तसेच इतर तांत्रिक पुराव्यांची पडताळणी सुरू आहे. काही माध्यमांमध्ये नैराश्य आणि व्यसनासंदर्भातील दावे समोर आले असले तरी त्याबाबत अधिकृत तपास पूर्ण होणे बाकी आहे. त्यामुळे कोणत्याही निष्कर्षापूर्वी पोलिसांच्या अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.
या घटनेनंतर सुरक्षा दलातील कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सततचा तणाव, वैयक्तिक समस्या आणि जबाबदाऱ्यांचा परिणाम मानसिक स्वास्थ्यावर होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, अशा परिस्थितीत वेळेवर समुपदेशन, वरिष्ठांशी संवाद आणि मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या घटनेचा तपास सुरू असून पोलिसांचा अंतिम अहवाल आल्यानंतरच आत्महत्येमागील नेमकी कारणे स्पष्ट होणार आहेत.