English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
लोकलच्या दाराजवळ उभं राहणं निष्काळजीपणा नाही! हायकोर्टाचा निकाल; कोणाला मिळणार 8 लाख रुपये?

Standing Near Local Train Door Not Negligence: मुंबई उच्च न्यायालयाने 2012 च्या एका प्रकरणामध्ये सुनावणीदरम्यान नेमकं काय म्हटलंय जाणून घ्या सविस्तरपणे..

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 5, 2026, 08:40 AM IST
आठ लाख रुपये कोणाला दिले जाणार आणि का? (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य पीटीआय आणि रॉयटर्सवरुन साभार)

Standing Near Local Train Door Not Negligence: मुंबईतील लोकल ट्रेन ही जगातील सर्वाधिक प्रवाशांची ने-आण करणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून ओळखली जाते. मात्र या सेवेवर इतका ताण आहे आणि इतके प्रवासी या ट्रेनने प्रवास करतात की अनेकदा दारात लोंबकळूनच प्रवास करावा लागतो. पण अशाप्रकारे दारात उभा राहून प्रवास करणं रेल्वेच्या नियमांनुसार गुन्हा असला तरी आता यासंदर्भात हाय कोर्टाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला असून हा निकाल मुंबईकरांसाठी एका अर्थाने दिलासादायक असल्याचं सांगितलं जात आहे. नेमकं काय म्हटलं आहे न्यायालयाने जाणून घेऊयात...

Add Zee News as a Preferred Source

न्यायालयाने नक्की काय म्हटलं?

मध्य रेल्वे मार्गावर प्रवास करताना दरवाजाजवळ उभे राहणे हे निष्काळजीपणाचे कृत्य मानता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवित मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवलीदरम्यान प्रवास करताना धावत्या गाडीतून पडून मृत्यू झालेल्या प्रवाशाच्या कुटुंबीयांना 8 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत. हा निकाल देताना न्यायालयाने, मुंबईतील लोकलमध्ये सुरुवातीचं स्टेशन वगळता इतर स्टेशनवरुन चढणाऱ्या प्रवाशांना क्वचितच बसण्यासाठी जागा मिळते. अगदी सुरुवातीच्या स्थानकावरही जागा मिळवण्यासाठी प्रवाशांना धावपळ करावी लागते, असंही आवर्जून म्हटलं आहे.

नेमकं हे प्रकरण आहे तरी काय आणि रेल्वेचं म्हणणं काय?

सेल्समन म्हणून काम करणारे बाळकृष्ण भंडारी यांचा ठाकुर्ली ते डोंबिवली रेल्वे स्थानकामध्ये 29 जानेवारी 2012 रोजी पडून मृत्यू झाला. 2019 मध्ये रेल्वे न्यायाधिकरणाने त्यांच्या कुटुंबीयांचा दावा फेटाळला. त्यामुळे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अपघात झाला तेव्हा बाळकृष्ण भंडारी दारात उभे होते असं सांगून रेल्वेनं त्यांचा दावा फेटाळला.

दोन वेगवेगळ्या अहवालांमध्ये दोन वेगवेगळे दावे

याप्रकरणी रेल्वे व्यवस्थापक आणि आरपीएफने सादर केलेल्या अहवालात बाळकृष्ण यांचा मृत्यू धावत्या ट्रेनमधून पडून झाल्याचे नमूद केले. तर, स्टेशन मास्तर आणि जीआरपीने सादर केलेल्या अहवालात बाळकृष्ण यांचा मृत्यू प्लॅटफॉर्मच्या कडेला उभा राहिल्याने त्यांना एका ट्रेनने खेचल्याने झाल्याचे म्हटले आहे. स्टेशन मास्तरने दिलेला अहवाल योग्य आहे, असे जरी गृहित धरले तरी नुकसान भरपाई दयावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारी यंत्रणांच्या अहवालात असलेली तफावत अधोरेखित करत न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाकडे हा मृत्यू नेमके कशामुळे झाला, याचे ठोस कारण नसल्याने त्यांच्या कुटुंबियांना 8 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
negligenceBombay HCmumbai traindeathlocal train

