  ऑफिसमध्ये महिला सहकाऱ्याच्या स्तनांकडे एकटक पाहणे गुन्हा नाही, का दिला मुंबई हायकोर्टाने हा निर्णय?

Mumbai News : ऑफिसमध्ये महिलांशी गैरवर्तनाच्या अनेक घटना समोर येत असतात. अशाच एका याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ऑफिसमध्ये महिला सहकाऱ्याच्या स्तनांकडे एकटक पाहणे गुन्हा नाही, असा निकाल कोर्टाने घेतला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 17, 2026, 01:51 PM IST
Mumbai News : नाशिकमधील प्रसिद्ध आयटी कंपनीमध्ये महिलांशी गैरवर्तन आणि लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण महाराष्ट्रात गाजत आहे. अशातच मुंबई हायकोर्टाने एका महिलेच्या याचिकेवर दिलेल्या निर्णयामुळे सर्वत्र चर्चा होतेय. ऑफिसमध्ये महिला सहकाऱ्याच्या स्तनांकडे एकटक पाहणे गुन्हा नाही, असा निकाल कोर्टाने घेतला आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण आणि असा निर्णय कुठल्या मुद्दावरुन मुंबई हायकोर्टाने घेतला, पाहूयात. 

काय आहे नेमकं प्रकरण?

महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध अभिजीत बसवंत निगुडकर असं हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टात आलं होतं. महिला सहकारीने मुंबईतील बोरिवली पोलीस ठाण्यात 2015 मध्ये एफआयआर दाखल केली होती. या एफआयआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाने सुनावणी दरम्यान हा निकाल दिला.  न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी ही एफआयआर रद्द केल्याचा निकाल दिला. 

 

हेसुद्धा वाचा - Soldier Sperm : कोमात असलेल्या भारतीय सैनिकाचे स्पर्म जतन करण्याचा निर्णय कोर्टाने का घेतला? हे तंत्रज्ञान किती खर्चिक?

 

ही एफआयआर कलम 354-C कलमातर्गंत दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे कोर्टाने असा निर्णय दिला की, “कलम  354-C केवळ तेव्हाच लागू होते जेव्हा एखादी महिला खाजगी कृत्य करत असताना एखाद्या पुरुषाने तिच्या गोपनीयतेत हस्तक्षेप केला, किंवा तिचा फोटो/व्हिडीओ काढला, किंवा तो फोटो/व्हिडीओ इतरांना व्हायरल केला. तर हा गुन्हा शिक्षेस पात्र ठरतो.”  या प्रकरणात उदाहरण देताना कोर्टाने म्हटलं की, ‘खाजगी कृत्य’ म्हणजे शौचालय वापरत असते, इथे महिलांना गोपनीयतेची अपेक्षा असते. 

 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

