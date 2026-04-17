ऑफिसमध्ये महिला सहकाऱ्याच्या स्तनांकडे एकटक पाहणे गुन्हा नाही, का दिला मुंबई हायकोर्टाने हा निर्णय?

Mumbai News : नाशिकमधील प्रसिद्ध आयटी कंपनीमध्ये महिलांशी गैरवर्तन आणि लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण महाराष्ट्रात गाजत आहे. अशातच मुंबई हायकोर्टाने एका महिलेच्या याचिकेवर दिलेल्या निर्णयामुळे सर्वत्र चर्चा होतेय. ऑफिसमध्ये महिला सहकाऱ्याच्या स्तनांकडे एकटक पाहणे गुन्हा नाही, असा निकाल कोर्टाने घेतला आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण आणि असा निर्णय कुठल्या मुद्दावरुन मुंबई हायकोर्टाने घेतला, पाहूयात.
महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध अभिजीत बसवंत निगुडकर असं हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टात आलं होतं. महिला सहकारीने मुंबईतील बोरिवली पोलीस ठाण्यात 2015 मध्ये एफआयआर दाखल केली होती. या एफआयआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाने सुनावणी दरम्यान हा निकाल दिला. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी ही एफआयआर रद्द केल्याचा निकाल दिला.
ही एफआयआर कलम 354-C कलमातर्गंत दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे कोर्टाने असा निर्णय दिला की, “कलम 354-C केवळ तेव्हाच लागू होते जेव्हा एखादी महिला खाजगी कृत्य करत असताना एखाद्या पुरुषाने तिच्या गोपनीयतेत हस्तक्षेप केला, किंवा तिचा फोटो/व्हिडीओ काढला, किंवा तो फोटो/व्हिडीओ इतरांना व्हायरल केला. तर हा गुन्हा शिक्षेस पात्र ठरतो.” या प्रकरणात उदाहरण देताना कोर्टाने म्हटलं की, ‘खाजगी कृत्य’ म्हणजे शौचालय वापरत असते, इथे महिलांना गोपनीयतेची अपेक्षा असते.