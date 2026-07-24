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विद्यार्थ्यांना मारण्याचे आदेश देणारे संविधानापेक्षा मोठे आहेत का? राज ठाकरेंचा संतप्त सवाल; 'शाळेत मारल्यावर कारवाई होते मग...'

राज ठाकरेंनी अगदी अंतरराष्ट्रीय संदर्भ देत दिल्लीमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनादरम्यान केल्या जात असलेल्या लाठीचार्जवर आक्षेप घेतला असून इतर देशांमधील संदर्भही दिले आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 24, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:00 PM IST
विद्यार्थ्यांना मारण्याचे आदेश देणारे संविधानापेक्षा मोठे आहेत का? राज ठाकरेंचा संतप्त सवाल; 'शाळेत मारल्यावर कारवाई होते मग...'
Image Credit: राज ठाकरेंचा थेट सवाल

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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विद्यार्थ्यांना मारण्याचे आदेश देणारे संविधानापेक्षा मोठे आहेत का? राज ठाकरेंचा संतप्त सवाल; 'शाळेत मारल्यावर कारवाई होते मग...'
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