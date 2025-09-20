English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईकरांना रविवारी लोकल प्रवास टाळा, कुठे आणि कसा असेल मेगाब्लॉक?

रविवारी 21 सप्टेंबर 2025 रोजी रविवारी मेगाब्लॉक असणार आहे. याचा परिणाम सामान्यांवर किती आणि कसा होणार?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 20, 2025, 09:16 AM IST
मध्य रेल्वे, मुंबई विभाग २१ सप्टेंबर २०२५ रोजी विविध अभियांत्रिकी आणि देखभालीची कामे करण्यासाठी त्यांच्या उपनगरीय विभागांवर मेगा ब्लॉक चालवणार आहे. मध्य रेल्वेच्या ठाणे आणि कल्याण स्थानकांदरम्यान दोन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक असणार आहे. हा मेगाब्लॉक सकाळी 10.40 ते 3.40 वाजेपासून हा मेगाब्लॉक सुरु होणार आहे. रविवारचा मेगाब्लॉक हा प्रवाशांना त्रासदायक असला तरीही त्यानंतर मिळणारी सेवा ही अत्यंत सुखकारक आणि कोणत्याही त्रुटींशिवाय असणार आहे. 

ठाणे आणि कल्याण स्थानकांदरम्यान सकाळी १०.४० ते दुपारी ३.४० वाजेपर्यंत अप आणि डाउन फास्ट मार्गावर हा मेगाब्लॉक असणार आहेत. सीएसएमटी मुंबईहून सकाळी ९.३४ ते दुपारी ३.०३ वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या डाउन फास्ट/सेमी-फास्ट लोकल सेवा ठाणे आणि कल्याण स्थानकांदरम्यान डाउन स्लो मार्गावर वळवल्या जातील. त्या त्यांच्या नियोजित थांब्यांव्यतिरिक्त कळवा, मुंब्रा आणि दिवा स्थानकांवर थांबतील आणि त्यांच्या नियोजित वेळेपेक्षा १० मिनिटे उशिरा पोहोचतील.

सकाळी १०.२८ ते दुपारी ३.४० वाजेपर्यंत कल्याणहून निघणाऱ्या अप जलद/सेमी-जलद सेवा कल्याण आणि ठाणे स्थानकांदरम्यान अप स्लो मार्गावर वळवल्या जातील, दिवा, मुंब्रा आणि कळवा स्थानकांवर थांबतील आणि मुलुंड स्थानकावर अप जलद मार्गावर पुन्हा वळवल्या जातील आणि नियोजित वेळेपेक्षा १० मिनिटे उशिरा पोहोचतील.

सीएसएमटी/दादर येथून सुटणाऱ्या डाउन मेल/एक्सप्रेस गाड्या ठाणे आणि कल्याण स्थानकांदरम्यान ५ व्या मार्गावर वळवल्या जातील. सीएसएमटी/दादर येथे येणाऱ्या अप मेल/एक्सप्रेस गाड्या कल्याण आणि ठाणे/विक्रोळी स्थानकांदरम्यान ६ व्या मार्गावर वळवल्या जातील.

हार्बर मार्ग

पनवेल आणि वाशी स्थानकांदरम्यान (पोर्ट मार्ग वगळून) अप आणि डाउन हार्बर मार्गावर सकाळी ११.०५ ते दुपारी ४.०५ वाजेपर्यंत

हार्बर मार्ग विभाग

सीएसएमटीला जाणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील सेवा सकाळी १०.३३ ते दुपारी ३.४९ वाजेपर्यंत पनवेलहून निघणाऱ्या आणि बेलापूर/पनवेलला जाणाऱ्या डाउन हार्बर मार्गावरील सेवा सकाळी ९.४५ ते दुपारी ३.१२ वाजेपर्यंत सीएसएमटीहून निघणाऱ्या सेवा रद्द राहतील.

ट्रान्स हार्बर लाईन सेक्शन

सकाळी ११.०२ ते दुपारी ३.५३ पर्यंत पनवेलहून ठाण्याकडे जाणारी अप ट्रान्स-हार्बर लाईन सेवा आणि सकाळी १०.०१ ते दुपारी ३.२० पर्यंत ठाण्याहून पनवेलकडे जाणारी डाउन ट्रान्स-हार्बर लाईन सेवा रद्द राहतील. ब्लॉक काळात सीएसएमटी मुंबई-वाशी सेक्शनवर विशेष लोकल चालवल्या जातील. ब्लॉक काळात ठाणे-वाशी/नेरुळ स्थानकांदरम्यान ट्रान्स-हार्बर लाईन सेवा उपलब्ध असतील. ब्लॉक काळात पोर्ट लाईन सेवा उपलब्ध असतील.

FAQ 

रविवारी मेगाब्लॉक कधी आणि कशासाठी आहे?
मेगाब्लॉक मुख्यतः सकाळी १०:०० ते दुपारी ४:०० च्या सुमारास असेल. हे रेल्वे ट्रॅक दुरुस्ती, नवीन लाइन काम आणि इतर देखभालीसाठी घेतले जाते. यामुळे मुंबईकरांचा खोळंबा होईल, म्हणून घराबाहेर पडण्याआधी वेळापत्रक तपासा.२. कोणत्या मार्गांवर मेघाब्लॉक आहे?मध्य रेल्वे: ठाणे-कल्याण मार्गावर सकाळी १०:४० ते दुपारी ३:४० पर्यंत. सीएसएमटीहून सुटणाऱ्या जलद/अर्धजलद लोकल च्या मार्गावर वळवल्या जातील.

कसा असेल मेगाब्लॉक? 
पश्चिम रेल्वे: चर्चगेट-विरार मार्गावर सकाळी ११:०० ते दुपारी ५:०० पर्यंत. काही लोकल रद्द होणार.
हार्बर रेल्वे: पनवेल-ठाणे मार्गावर सकाळी ११:०२ ते दुपारी ३:५३ पर्यंत. अप आणि डाऊन लोकल रद्द होणार.

कोणत्या लोकल रद्द होणार किंवा वळवल्या जातील?
मध्य रेल्वे: सकाळी ९:३४ ते दुपारी ३:०३ दरम्यान सीएसएमटीहून ठाणे/कल्याणकडे जाणाऱ्या २०-२५ लोकल रद्द किंवा वळवल्या जातील.
हार्बर रेल्वे: पनवेलहून ठाण्याकडे जाणाऱ्या अप लोकल आणि ठाण्याहून पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन लोकल (१०:०१ ते ३:२०) रद्द.
पश्चिम रेल्वे: जवळजवळ ७०० लोकल प्रभावित, विशेषतः गोरेगाव-कांदिवली सेक्शनवर.
एकूण ५० हून अधिक लोकल रद्द होण्याची शक्यता.

