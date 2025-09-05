English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रविवारी बाहेर पडणं टाळा! दोन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक... प्रवाशांचे होणार हाल

अनंत चतुर्दशीच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 7 सप्टेंबर रोजी मेगाब्लॉक असणार आहे. यामुळे प्रवाशांचे हाल होणार आहे. लाँग विकेंड असल्यामुळे फिरण्याचा प्लान करत असाल तर थोडा विचार करा. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 5, 2025, 10:16 AM IST
5 सप्टेंबर रोजी ईद अन् 6 सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्दशी आणि 7 सप्टेंबर रोजी रविवार असा लाँग विकेंड आला आहे. त्यामुळे अनेक जण घराबाहेर पडून गणरायाचं दर्शन घेतात. तसेच रविवारी अनेकांचे वेगवेगळे प्लान असतील. तर घराबाहेर पडण्यापूर्वी मेगाब्लॉकची बातमी वाचा. 

मेगाब्लॉकचा कालावधी?

पश्चिम आणि मध्य रेल्वे मार्गावर रविवारी मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. पश्चिम रेल्वेवर गोरेगाव आणि सांताक्रुझदरम्यान सकाळी 10 ते दुपारी 3 या कालावधीत अप आणि डाऊन जलद मार्गावर मेगा ब्लॉक आहे. या कालावधीत काही ट्रेन रद्द करण्यात येणार आहेत, तर काही ट्रेन हार्बर मार्गावर बोरिवली ते बोरिवलीदरम्यान चालवण्यात येणार आहेत.

मध्य रेल्वेच्या कर्जत स्टेशनवर यार्ड रिमॉडेलिंगच्या कामांसाठी पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हा ब्लॉक रविवार, सोमवार आणि मंगळवार असे तीन दिवस दुपारी घेण्यात येणार आहेत. तिन्ही दिवस दुपारी 2.30 ते 4.30 या कालावधीत हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ब्लॉक कालावधीत कर्जत खोपोली ट्रेन रद्द ठेवण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते खोपोलीसाठी दुपारी 12.20 वाजता सुटणारी लोकल कर्जत स्टेशनवर शॉर्ट टर्मिनेट होणार आहे, तर खोपोलीवरून सीएसएमटीसाठी दुपारी 4.30 ची लोकल कर्जतवरून सुटणार आहे.

सप्टेंबर महिन्यातील लाँग विकेंड 

तुम्ही 4 सप्टेंबर ते 7 सप्टेंबर पर्यंत प्रवास करण्याचा प्लॅन करू शकता. यासाठी तुम्हाला ऑफिसमधून फक्त एक दिवसाची सुट्टी घ्यावी लागेल.

5 सप्टेंबर हा शिक्षक दिन आणि माजी उपराष्ट्रपतींचा वाढदिवस आहे, त्यामुळे अनेक शाळा आणि कार्यालये बंद आहेत. योगायोगाने, हा दिवस शुक्रवारी येत आहे.

6 सप्टेंबर हा शनिवार आहे, जो वीकेंडची सुट्टी आहे.

7 सप्टेंबर हा रविवार आहे, ज्यासाठी वेगळी सुट्टी घेण्याची आवश्यकता नाही.

अशा प्रकारे, जर तुम्ही 4 सप्टेंबर रोजी सुट्टी घेतली तर तुम्ही फक्त एका दिवसाच्या सुट्टीत चार दिवसांच्या लांब वीकेंड ट्रिपचा आनंद घेऊ शकता.

FAQ

 सप्टेंबर २०२५ मधील लाँग विकेंड कधी आहे? मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांवर काय परिणाम होईल?
मेगाब्लॉकमुळे काही लोकल गाड्या रद्द होणार असल्याने आणि काहींच्या वेळा बदलणार असल्याने प्रवाशांचे हाल होऊ शकतात. विशेषत: कर्जत-खोपोली आणि गोरेगाव-सांताक्रुझ मार्गावरील प्रवाशांना त्रास होऊ शकतो. प्रवासापूर्वी रेल्वेच्या वेळापत्रकाची माहिती तपासण्याचा सल्ला दिला जातो.

लाँग विकेंडचा फायदा कसा घेता येईल?
फक्त ४ सप्टेंबर रोजी एक दिवसाची सुट्टी घेऊन तुम्ही ४ ते ७ सप्टेंबर या चार दिवसांच्या लाँग विकेंडचा आनंद घेऊ शकता. या काळात गणरायाचं दर्शन, प्रवास किंवा इतर मनोरंजनाचे कार्यक्रम आखता येऊ शकतात.

मेगाब्लॉकमुळे प्रवासाचा प्लॅन कसा बदलावा?
मेगाब्लॉकमुळे ७ सप्टेंबर रोजी रेल्वे प्रवासात अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे प्रवासापूर्वी रेल्वेच्या वेळापत्रकाची माहिती तपासा, पर्यायी मार्गांचा विचार करा किंवा रेल्वे ऐवजी इतर वाहतूक साधनांचा (जसे की बस किंवा खासगी वाहन) वापर करा.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

