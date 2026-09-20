रविवारी गणपती दर्शनाला जायचंय? कसं असणार मेगाब्लॉकचं वेळापत्रक, प्रवाशांना रेल्वेचा दिलासा

Mega Block Railway : गणेशोत्सवातील रविवारची सुट्टी असल्याने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणपतीच्या दर्शनासाठी मुंबईकर मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडतात. या पार्श्वभूमीवर मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने प्रवाशांना दिलासा दिला आहे. मुख्य मार्गाऐवजी ठाणे कल्याणदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गावर अभियांत्रिकी आणि देखभालीची विविध कामे करण्यात येणार आहेत. या काळात काही मेल-एक्स्प्रेस गाड्या ठाणे कल्याणदरम्यान जलद मार्गावरून वळविण्यात येतील. त्यामुळे संबंधित गाड्यांना नियोजित वेळेपेक्षा 10 ते 15 मिनिटांचा विलंब होण्याची शक्यता आहे.
मध्य रेल्वेवर ठाणे-कल्याणदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गावर रविवारी सकाळी 9 ते दुपारी 1 या वेळेत ब्लॉक घेतला जाईल. मुख्य व हार्बर, ट्रान्स-हार्बर आणि बेलापूर-उरण पोर्ट मार्गावर मेगा ब्लॉक नसेल. पश्चिम रेल्वेवरही रविवारी दिवसा कोणताही ब्लॉक नसल्याने गणपती दर्शनासाठी प्रवास करणाऱ्या भाविकांना लोकल सेवांमध्ये मोठा अडथळा येणार नाही.
अनंत चतुर्थीच्या दिवशी अनेक भाविक मुंबईतील प्रसिद्ध गणपती मंडळांच्या गणपतीचे विसर्जन मिरवणुका पाहण्यासाठी जात असतात. तेव्हा या निमित्ताने पश्चिम रेल्वेने विशेष वाहतुकीचे नियोजन केले आहे. तेव्हा अनंत चतुर्थीच्या दिवशी विसर्जनाच्या रात्री चर्चगेट विरार मार्गावर 12 विशेष उपनगरीय लोकल चालविण्यात येणार असून त्यांच्यातील लोकल थांब्यांमध्ये तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत. अनंत चतुर्थीच्या दिवशी भाविक विसर्जनासाठी गिरगाव चौपाटी, जुहू आणि इतर ठिकाणी भाविक गर्दी करतात. 25 सप्टेंबर रोजी शुक्रवारी मध्यरात्रीनंतर अप आणि डाऊन मार्गावर एकूण सहा अशा एकूण 12 विशेष स्लो लोकल गाड्या चालवण्यात येणार आहेत.
चर्चगेट पासून विरारच्या दिशेने रात्री रात्री 1:15 ते पहाटे 3:45 दरम्यान तर विरारहून चर्चेतच्या दिशेने रात्री 12:15 ते पहाटे 3:00 या वेळेत विशेष लोकल गाड्या चालवण्यात येणार आहेत.
चर्चगेट ते विरार लोकल ट्रेन : रात्री 1:15, रात्री 1:45, रात्री 2:15, रात्री 2:55, रात्री 3:15 आणि रात्री 3:45 वाजता
विरार ते चर्चगेट लोकल ट्रेन : रात्री 12:15, रात्री 12:30, रात्री 1:10, रात्री 1:30, रात्री 2 आणि रात्री 3 वाजता