Sunday Megablock : माटुंगा ते मुलुंड दरम्यान रविवारी मेगाब्लॉक, घराबाहेर पडण्यापूर्वी वेळापत्रक पाहाच

Megablock : रविवारी 10 मे रोजी मध्य रेल्वेचा मेगाब्लॉक आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होणार आहेत. घराबाहेर पडण्यापूर्वी एकदा ही महत्त्वाची बातमी वाचा.
मध्य रेल्वेचा 10 मे रोजी रविवारी मेगाब्लॉक असणार आहे. हा मेगाब्लॉक जवळपास 4 ते 45 तासांचा असणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे हा मेगाब्लॉक प्रवाशांचे हाल करणार असल्याच दिसून येत आहे. मध्य रेल्वेच्या माटुंगा आणि मुलुंड दरम्यान तसेच ट्रान्स हार्बर मार्गावर ठाणे आणि वाशी स्थानकांदरम्यान मेगा ब्लॉक असणार आहे. कसा असेल मेगाब्लॉक, कोणत्या वेळेत प्रवास करणं टाळा.
मध्य रेल्वेने माटुंगा आणि मुंलुंड स्थानकांदरम्यान मेगाब्लॉक आहे. हा मेगाब्लॉक अप-डाऊन अशा जलद मार्गांवर असणार आहे. सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.45 पर्यंत हा मेगाब्लॉक असणार आहे. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबईवरुन सकाळी 10.36 ते दुपारी 3.10 पर्यंत असणार आहे. या वेळेत डाऊन जलद मार्गावरील सर्व लोकल माटुंगा स्थानकावर डाऊन धीम्या मार्गावर वळवण्यात येणार आहेत. या गाड्या माटुंगा आणि मुलुंड स्थानकादरम्यान थांबतील. तसेच नियोजित वेळेपेक्षा 15 मिनिटे उशिरा पोहोचतील.
ठाण्यापलीकडील जलद गाड्या मुलुंड स्थानकावर डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. ठाणे येथून सकाळी 11.03 ते दुपारी 3.38 पर्यंत सुटणाऱ्या अप जलद मार्गावरील गाड्या मुलुंड स्थानकावर अप धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. या गाड्या मुलुंड आणि माटुंगा स्थानकादरम्यान थांबणार आहेत. यामध्ये 15 मिनिटांची तफावत पाहायला मिळेल.
मध्य रेल्वेप्रमाणेच ट्रान्स हार्बर मार्गावरही मेगाब्लॉक असणार आहेत. अप आणि डाऊन ट्रान्स हार्बर लाईनवरील ठाणे आणि वाशी नेरुळ स्थानकांदरम्यान सकाळी 11.10 ते दुपारी 4.10 पर्यंत हा ब्लॉक असणार आहे. या दरम्यान वाशी, नेरळ आणि ठाणे स्थानकांदरम्याव अप आणि डाऊन अशा सेवा रद्द केल्या जाणार आहेत.
पश्चिम रेल्वेचा शनिवारी 9 मे रोजी मेगाब्लॉक असमार आहे. बोरिवली आणि भाईंदर स्थानकांदरम्यान हा मेगाब्लॉक असणार आहे. 9 मे (शनिवार) आणि 10 मे (रविवार) च्या मध्यरात्री विशेष नाईट जम्बो ब्लॉक घेण्यात येईल. रविवारी दिवसा पश्चिम रेल्वेवर कोणताही मोठा ब्लॉक नियोजित नाही. त्यामुळे पश्चिम रेल्वेला रविवारी मेगाब्लॉक नसेल.