Local Megablock : मुंबईकरांचा रविवार धावपळीचा? मध्य-हार्बरवरील लोकल रद्द, घराबाहेर पडणं म्हणजे मनःस्ताप

Sunday Megablock : उद्या रविवार, 8 मार्च 2026 रोजी मुंबईच्या तिन्ही मुख्य रेल्वे मार्गांवर (मध्य, हार्बर आणि पश्चिम) देखभाल व दुरुस्तीसाठी मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मुंबईची जीवनवाहिनी समजली जाणारी लोकल रेल्वे उद्या, रविवारी देखभालीच्या कामासाठी थोडी मंदावणार आहे. रेल्वे रुळांची दुरुस्ती आणि ओव्हरहेड वायरच्या कामासाठी मध्य, हार्बर आणि पश्चिम अशा तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेवर माटुंगा-मुलुंड दरम्यान जलद मार्गावर ब्लॉक असल्याने लोकल फेऱ्या धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील, तर हार्बर मार्गावर सीएसएमटी ते पनवेल दरम्यान वाहतूक पूर्णपणे बंद राहणार आहे. पश्चिम रेल्वेवरही रात्रीचा जंबो ब्लॉक घेण्यात येईल. यामुळे लोकल गाड्या 15 ते 20 मिनिटे उशिराने धावतील, तसेच काही फेऱ्या रद्दही करण्यात आल्या आहेत. सुट्टीच्या दिवशी फिरण्याचे बेत आखणाऱ्या मुंबईकरांनी रेल्वेचे वेळापत्रक तपासूनच घराबाहेर पडावे, जेणेकरून होणारी गैरसोय टाळता येईल.
विभाग: माटुंगा ते मुलुंड (अप आणि डाऊन जलद मार्ग).
वेळ: सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.45 पर्यंत.
परिणाम: या कालावधीत सर्व जलद गाड्या माटुंगा आणि मुलुंड दरम्यान 'धीम्या' मार्गावर वळवण्यात येतील आणि त्या त्यांच्या संबंधित स्थानकांवर थांबतील. यामुळे लोकल १५ मिनिटे उशिराने धावतील.
विशेष ब्लॉक (कल्याण-डोंबिवली): कल्याण ते ठाकुर्ली दरम्यान तिसऱ्या पत्री पुलाच्या गर्डर उभारणीसाठी ७-८ मार्चच्या मध्यरात्री ०१:४५ ते पहाटे ०४:१५ दरम्यान विशेष ब्लॉक असेल.
विभाग: छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) ते पनवेल/बेलापूर/वाशी.
वेळ: सकाळी 10.17 ते दुपारी 3.47 पर्यंत.
परिणाम: CSMT ते पनवेल/बेलापूर/वाशी दरम्यानच्या सर्व लोकल फेऱ्या रद्द राहतील.
पर्यायी व्यवस्था: ब्लॉक काळात CSMT-कुर्ला आणि पनवेल-वाशी दरम्यान विशेष लोकल चालवल्या जातील. हार्बरच्या प्रवाशांना मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरून प्रवास करण्याची मुभा असेल.
जंबो ब्लॉक (रात्री): माहीम आणि सांताक्रूझ दरम्यान शनिवार/रविवारच्या मध्यरात्री 1 ते पहाटे 4.30 पर्यंत ब्लॉक असेल.
दिवसाचा ब्लॉक: पश्चिम रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की रविवार, 8 मार्च रोजी दिवसा कोणताही मोठा जंबो ब्लॉक नसेल, मात्र काही देखभाल कामांमुळे काही गाड्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
रेल्वे रुळांची दुरुस्ती आणि तांत्रिक कामांसाठी उद्या, रविवारी मुंबईच्या दोन महत्त्वाच्या मार्गांवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर माटुंगा ते मुलुंड दरम्यान सकाळी 11.20 ते दुपारी 3.45 वाजेपर्यंत अप आणि डाऊन जलद मार्गावर ब्लॉक असेल. या काळात सर्व जलद लोकल धीम्या मार्गावर वळवण्यात येणार असल्याने गाड्या 15-20 मिनिटे उशिराने धावतील.
दुसरीकडे, हार्बर मार्गावरील प्रवाशांचे सर्वाधिक हाल होणार आहेत. कुर्ला ते वाशी स्थानकांदरम्यान सकाळी 11.10 ते सायंकाळी 4.10 पर्यंत ब्लॉक असल्याने या मार्गावरील लोकल फेऱ्या पूर्णपणे रद्द राहतील. प्रवासाला निघण्यापूर्वी प्रवाशांनी वेळापत्रकाची नोंद घ्यावी, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
काही लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर काही 15-20 मिनिटे उशिराने धावत आहेत.
प्रवासाला निघण्यापूर्वी रेल्वेच्या अधिकृत M-Indicator किंवा UTS ॲपवर वेळापत्रक तपासून पहावे.
