Marathi News
Mega Block : रविवार कसा असेल? कोणताच मार्ग सोडला नाही? घराबाहेर पडण्यापूर्वी 'हे' वाचा

Sunday Megablock : रविवारी मुंबई लोकलचा खोळंबा असणार आहे. प्रवास करण्यापूर्वी एकदा ही बातमी संपूर्ण वाचा. रविवारी अनेकजण कुटुंबासोबत प्रवास करण्याचा विचार करतात. मात्र तुमची गैरसोय होऊ शकते. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 7, 2026, 10:51 AM IST
मध्य रेल्वेने प्रवाशांना विनंती केली आहे की त्यांनी त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करावे आणि देखभालीच्या कामादरम्यान होणाऱ्या कोणत्याही गैरसोयीसाठी रेल्वे प्रशासनाला सहकार्य करावे. मुंबई लोकल गाड्यांबाबतची माहिती शेअर करताना मध्य रेल्वेने शुक्रवारी सांगितले की, मुंबई विभाग ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी त्यांच्या उपनगरीय विभागांवर मेगा ब्लॉक घेणार आहे, ज्यामुळे मुख्य मार्ग आणि हार्बर मार्गावर परिणाम होईल.

एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, आवश्यक अभियांत्रिकी आणि देखभालीचे काम करण्यासाठी हा ब्लॉक घेण्यात येत आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, "या ब्लॉकमुळे मुख्य मार्ग आणि हार्बर मार्गावर परिणाम होईल, ज्यामुळे रेल्वेचे कामकाज अनेक तासांसाठी विस्कळीत होईल."

मुख्य मार्ग: धीम्या गाड्या वळवल्या जातील

सीएसएमटी मुंबई आणि विद्याविहार दरम्यानच्या यूपी आणि डीडब्ल्यूएन धीम्या मार्गांवर सकाळी १०:५५ ते दुपारी ३:५५ पर्यंत हा मेगा ब्लॉक प्रभावी असेल.

धीम्या गाड्या

सीएसएमटी, मुंबई येथून सकाळी 10.48 ते दुपारी 3.45 पर्यंत सुटणाऱ्या डाउन धीम्या सेवा सीएसएमटी आणि विद्याविहार दरम्यानच्या डाउन फास्ट मार्गावर वळवल्या जातील. या गाड्या भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, सायन आणि कुर्ला स्थानकांवर थांबतील. विद्याविहार येथे त्या डाऊन स्लो मार्गावर पुन्हा जोडल्या जातील, असे निवेदनात म्हटले आहे.

स्लो गाड्या

घाटकोपरहून सकाळी 10.19 ते दुपारी 3.52 दरम्यान सुटणाऱ्या अप स्लो गाड्या विद्याविहार आणि सीएसएमटी दरम्यान अप फास्ट मार्गावर वळवल्या जातील. या गाड्या कुर्ला, सायन, माटुंगा, दादर, परळ आणि भायखळा स्थानकांवर थांबतील.

हार्बर मार्ग: पनवेल आणि वाशी दरम्यान सेवा रद्द

पनवेल आणि वाशी दरम्यान यूपी आणि डाऊन हार्बर मार्गांवर (पोर्ट लाईन वगळता) सकाळी ११:०५ ते दुपारी ४:०५ पर्यंत मेगा ब्लॉक लागू केला जाईल.

हार्बर मार्ग विभाग

पनवेलहून सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या सर्व यूपी हार्बर मार्गावरील सेवा सकाळी 10.33 ते दुपारी 3.49 दरम्यान रद्द केल्या जातील. सकाळी 9.45 ते दुपारी 3.12 दरम्यान सीएसएमटीहून बेलापूर/पनवेलकडे जाणाऱ्या डाउन हार्बर लाईन सेवा रद्द केल्या जातील.

ट्रान्स-हार्बर लाईन विभाग

पनवेलहून ठाण्याकडे जाणाऱ्या यूपी ट्रान्स-हार्बर लाईन सेवा सकाळी 11.02 ते दुपारी 3.53 दरम्यान रद्द केल्या जातील. ठाण्याहून पनवेलकडे जाणाऱ्या सर्व गाड्या सकाळी 10.01 ते दुपारी 3.20 दरम्यान डाउन ट्रान्स-हार्बर लाईनवर रद्द केल्या जातील.

ब्लॉक कालावधीत पर्यायी सेवा

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रवाशांची गैरसोय कमी करण्यासाठी, ब्लॉक कालावधीत सीएसएमटी-वाशी सेक्शनवर विशेष लोकल गाड्या चालवल्या जातील. ट्रान्स-हार्बर लाईन सेवा ठाणे आणि वाशी/नेरुळ दरम्यान चालतील आणि संपूर्ण ब्लॉकमध्ये पोर्ट लाईन सेवा उपलब्ध राहतील. प्रवाशांना आगाऊ नियोजन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. मध्य रेल्वेने प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करण्याची आणि देखभालीच्या कामादरम्यान होणाऱ्या कोणत्याही गैरसोयीसाठी रेल्वे प्रशासनाला सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे.

