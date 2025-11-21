English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईकरांसाठी रविवार ठरणार डोकेदुखी! 23 नोव्हेंबरला घराबाहेर पडणार असाल तर हे वाचाच

Mumbai Local Railway Mega Block : रविवारी 23 नोव्हेंबर रोजी मध्य रेल्वेच्या मार्गावर मेगा ब्लॉक असणार आहे. हार्बर आणि ट्रान्स हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक असणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 21, 2025, 07:24 PM IST
मुंबईकरांसाठी रविवार ठरणार डोकेदुखी! 23 नोव्हेंबरला घराबाहेर पडणार असाल तर हे वाचाच
REUTERS

मध्य रेल्वेच्या (सीआर) मुंबई विभागाने रविवारी ठाणे आणि कल्याण दरम्यानच्या उपनगरीय विभागांच्या मुख्य मार्गावर आवश्यक अभियांत्रिकी आणि देखभालीची कामे करण्यासाठी मेगा देखभाल ब्लॉक जाहीर केला आहे. सकाळी 10.40 ते दुपारी 3.40 पर्यंत हा ब्लॉक अप आणि डाऊन फास्ट मार्गांवर घेण्यात येईल.

Add Zee News as a Preferred Source

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथून सकाळी 9.34 ते दुपारी 3.03 दरम्यान सुटणाऱ्या डाऊन फास्ट/सेमी-फास्ट सेवा ठाणे आणि कल्याण दरम्यान डाऊन स्लो मार्गावर वळवल्या जातील. कळवा, मुंब्रा आणि दिवा स्थानकांवर त्यांच्या नियमित थांब्यांसह अतिरिक्त थांबे दिले जातील. या गाड्या नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे 10 मिनिटे उशिरा पोहोचतील अशी अपेक्षा आहे.

कल्याणहून सकाळी 10.25 ते दुपारी 3.40 दरम्यान सुटणाऱ्या यूपी फास्ट/सेमी-फास्ट गाड्या यूपी स्लो लाईनवर वळवल्या जातील, त्या दिवा, मुंब्रा आणि कळवा स्टेशनवर थांबतील. त्या मुलुंड येथे यूपी फास्ट लाईनवर पुन्हा वळवल्या जातील, नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे १० मिनिटे उशिरा पोहोचतील.

मेल/एक्सप्रेस गाड्यांवर परिणाम

मुंबईतून सीएसएमटी/दादर येथून सुटणाऱ्या डाउन मेल/एक्सप्रेस गाड्या ठाणे आणि कल्याण स्थानकांदरम्यान 5 व्या मार्गावर वळवल्या जातील.

सीएसएमटी/दादर येथे येणाऱ्या यूपी मेल/एक्सप्रेस गाड्या कल्याण आणि ठाणे/विक्रोळी स्थानकांदरम्यान 6 व्या मार्गावर वळवल्या जातील.

हार्बर आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गांवर कोणताही मेगा ब्लॉक नसेल. बेलापूर आणि पनवेल दरम्यान फक्त एक विशेष वाहतूक ब्लॉक घेण्यात येईल.

रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल रेल्वे प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे कारण पायाभूत सुविधांच्या देखभालीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी हे देखभाल मेगा ब्लॉक आवश्यक आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Sunday Six Hours Mega block between csmt dadar thane kalyan main line Mumbai local traincentral railway mumbaiThane Kalyan main lineMumbai suburban trainsSunday train block

इतर बातम्या

समुद्रात सापडला 88,790,000 रुपयांचा महाप्रचंड खजिना! 300 वर...

विश्व