मुंबईकरांसाठी रविवार ठरणार डोकेदुखी! 23 नोव्हेंबरला घराबाहेर पडणार असाल तर हे वाचाच

मध्य रेल्वेच्या (सीआर) मुंबई विभागाने रविवारी ठाणे आणि कल्याण दरम्यानच्या उपनगरीय विभागांच्या मुख्य मार्गावर आवश्यक अभियांत्रिकी आणि देखभालीची कामे करण्यासाठी मेगा देखभाल ब्लॉक जाहीर केला आहे. सकाळी 10.40 ते दुपारी 3.40 पर्यंत हा ब्लॉक अप आणि डाऊन फास्ट मार्गांवर घेण्यात येईल.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथून सकाळी 9.34 ते दुपारी 3.03 दरम्यान सुटणाऱ्या डाऊन फास्ट/सेमी-फास्ट सेवा ठाणे आणि कल्याण दरम्यान डाऊन स्लो मार्गावर वळवल्या जातील. कळवा, मुंब्रा आणि दिवा स्थानकांवर त्यांच्या नियमित थांब्यांसह अतिरिक्त थांबे दिले जातील. या गाड्या नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे 10 मिनिटे उशिरा पोहोचतील अशी अपेक्षा आहे.
कल्याणहून सकाळी 10.25 ते दुपारी 3.40 दरम्यान सुटणाऱ्या यूपी फास्ट/सेमी-फास्ट गाड्या यूपी स्लो लाईनवर वळवल्या जातील, त्या दिवा, मुंब्रा आणि कळवा स्टेशनवर थांबतील. त्या मुलुंड येथे यूपी फास्ट लाईनवर पुन्हा वळवल्या जातील, नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे १० मिनिटे उशिरा पोहोचतील.
मुंबईतून सीएसएमटी/दादर येथून सुटणाऱ्या डाउन मेल/एक्सप्रेस गाड्या ठाणे आणि कल्याण स्थानकांदरम्यान 5 व्या मार्गावर वळवल्या जातील.
सीएसएमटी/दादर येथे येणाऱ्या यूपी मेल/एक्सप्रेस गाड्या कल्याण आणि ठाणे/विक्रोळी स्थानकांदरम्यान 6 व्या मार्गावर वळवल्या जातील.
हार्बर आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गांवर कोणताही मेगा ब्लॉक नसेल. बेलापूर आणि पनवेल दरम्यान फक्त एक विशेष वाहतूक ब्लॉक घेण्यात येईल.
रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल रेल्वे प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे कारण पायाभूत सुविधांच्या देखभालीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी हे देखभाल मेगा ब्लॉक आवश्यक आहेत.