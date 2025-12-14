BMW Hit and Run: 'या अशा मुलांना धडा शिकवण्याची गरज,' सुप्रीम कोर्टाकडून आरोपीला जामीन देण्यास नकार, शिंदेंच्या नेत्याशी संबंध

Supreme Court denies bail to BMW Hit and Run Accused: सुप्रीम कोर्टाने जुलै 2024 च्या मुंबईतील बीएमडब्ल्यू हिट-अँड-रन प्रकरणातील आरोपी 24 वर्षीय मिहिर शाह याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. सुप्रीम कोर्टाने जामीन अर्ज फेटाळताना अशा मुलांना धडा शिकवण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. "पालक जबाबदार आहेत. आपण आपल्या मुलांना योग्य संस्कार देऊ शकलेलो नाही," असं न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि ए.जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने मिहिर शाहच्या 21 नोव्हेंबरच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जामीन नाकारण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटलं.
खंडपीठाने नमूद केले की, मिहिर शाह एका श्रीमंत कुटुंबातील आहे आणि त्याचे वडील राजेश शाह हे एक व्यावसायिक असून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे माजी नेते आहेत. "तो काय करतो? तो रात्री उशिरा मर्सिडीजमधून घरी येतो, ती शेडमध्ये पार्क करतो, बीएमडब्ल्यू गाडी घेतो, अपघात करतो आणि पळून जातो. या प्रकरणात, त्याला तुरुंगातच राहू द्या," असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.
आरोपीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रेबेका जॉन यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला. जुलै 2024 मध्ये मुंबईतील वरळी सी फेस रोडवर मिहिर शाह भरधाव वेगाने गाडी चालवत असताना त्याच्या बीएमडब्ल्यू कारने एका स्कूटरवरील दाम्पत्याला धडक दिली होती. त्यांचा आरडाओरडा ऐकूनही मिहिर शाहने गाडी चालवणं सुरूच ठेवल्याचा आरोप आहे. स्कूटर चालवणारे प्रदीप नखवा हे गाडीच्या बोनेटवरून खाली पडल्याने बचावले. मात्र त्यांच्या पत्नीचा मृत्यू झाला आणि तिचा मृतदेह जवळपास दोन किलोमीटरपर्यंत फरफटत गेला.
जॉन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, प्रमुख साक्षीदारांचे पुरावे नोंदवल्यानंतर उच्च न्यायालयाने मिहिर शाहला जामीन मागण्याची परवानगी दिली होती. खंडपीठाने यावेळी अशा परिस्थितीत, तुम्ही अर्ज मागे घेऊ शकता असं सुचवलं. खंडपीठाने जामीन अर्ज मागे घेण्याची विनंती मान्य केली.
नखवा यांनी पोलिसांना बीएमडब्ल्यू कार 20 ते 25 वर्षं वयोगटातील व्यक्ती चालवत होती असं सांगितलं. कारण अपघाताच्या वेळी आरोपीसोबत असलेल्या शाह कुटुंबाच्या चालकावर दोष टाकण्याचा प्रयत्न केला जात होता.
पोलिसांना मिहिर शाह वेगाने गाडी चालवत असताना मद्यधुंद अवस्थेत होता असं सांगितलं आहे. अपघातानंतर दोन दिवसांनी त्याला अटक करण्यात आली. त्याला संरक्षण दिल्याबद्दल आणि त्याच्या पळून जाण्याची व्यवस्था केल्याबद्दल त्याचे वडील आणि चालक राजऋषी बिडावत यालाही अटक करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने गुन्ह्याचे स्वरूप, गांभीर्य, त्याचे वर्तन, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची आणि पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची शक्यता या कारणांमुळे मिहिर शाहचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. तथापि, त्याच्या लहान वयाचा आणि कोठडीत घालवलेल्या कालावधीचा विचार करून, उच्च न्यायालयाने मिहिर शाहला कनिष्ठ न्यायालयाने पुरावे नोंदवल्यानंतर पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करण्याची परवानगी दिली.
मिहिर शाह याला जामीन नाकारण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने 21 नोव्हेंबर रोजी दिला होता. तो अत्यंत मद्यधुंद अवस्थेत होता आणि नाखवा दाम्पत्याच्या स्कूटरला धडक दिल्यानंतरही त्याने गाडी थांबविली नव्हती, असं उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं होतं. भारतीय न्याय संहिता कलम 105 अंतर्गत मिहिर शाहला कमाल जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.