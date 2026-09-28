शिंदेसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना सुप्रीम कोर्टाचा दणका! 3 दिवसांत आत्मसमर्पणाचे आदेश

कल्याण डोंबिवलीचे शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. सु्प्रीम कोर्टाने रमेश म्हात्रेंचा जामीन रद्द केला असून पुढील तीन दिवसांमध्ये त्यांना आत्मसमर्पणाचे आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने म्हात्रे यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर झाली तेव्हा हा आदेश देण्यात आला आहे. यावेळी कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलं की, वैद्यकीय समुदायाला कोणीही हात लावू शकत नाही. डॉक्टर हे नागरिकांची सेवा करतात आणि त्यांच्यावर अशा प्रकारे हल्ला केला जाऊ शकत नाही. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला होता त्यानंतर राज्य सरकारकडून जामीन रद्द करण्यासाठी सु्प्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. डॉक्टरांना मारहाण केल्याच्या प्रकरणात अटकेत असलेल्या नगरसेवक रमेश म्हात्रेसह चौघां आरोपींना मुंबई हाय कोर्टाकडून जामीन मंजूर केला गेला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला होता.
News Alert ! Message should go loud and clear that medical fraternity cannot be touched: SC while cancelling bail of Shiv Sena corporator Ramesh Mhatre— Press Trust of India (@PTI_News) September 28, 2026
News Alert ! Medical fraternity serves people, they cannot be attacked in this manner, says SC while asking corporator Mhatre… pic.twitter.com/5nGvnx1AwD
या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराज व्यक्त केली आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे ओढले होते. सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पालघर प्रकरणाचा उल्लेख करत म्हटलं की, डॉक्टरांना अशा प्रकारे मारहाण केली जाते, मारहाण करणारे व्यक्ती राजकीय पक्षांशी संबंधित असतात आणि नंतर ते रस्त्यांवर मुक्तपणे फिरतात; हे आम्ही कदापी खपवून घेणार नाही.
डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात 6 जुलै 2026 रोजी नवजात बाळाला उपचारासाठी दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्याच्या मुद्द्यावरून वाद झाला होता. रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी डॉक्टर आणि रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला होता असा आरोप रुग्णालय कर्मचारी, डॉक्टरांनी केला असून या संदर्भात पोलिसांकडे तक्रार केली होती. धक्कादायक म्हणजे घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता.
पोलिसांकडे झालेल्या तक्रारी आणि तपासानंतर त्यांनी सांगितलं की, या वादातून संबंधित डॉक्टरांना रमेश म्हात्रे यांच्याकडून मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर म्हात्रे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि अटक केली गेली. पण कल्याण न्यायालयाने 14 जुलै रोजी त्यांना 50 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर रमेश म्हात्रे यांना जामीन मंजूर केला. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली. मुंबई कोर्टाने सुरुवातीला म्हात्रे यांचा जामीन स्थगित करून त्यांना पुन्हा आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले. नंतर 7 ऑगस्ट रोजी मुंबई कोर्टाने म्हात्रे यांना काही कठोर अटींसह जामीन मंजूर केला. त्यावेळी म्हात्रे यांच्यासमोर अशी अट ठेवली की आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत महाराष्ट्राबाहेर राहावे लागेल. त्यामुळे राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.