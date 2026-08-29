/Exclusive: प्रस्ताव आला तर एनडीएमध्ये सहभागी...; सुप्रिया सुळेंचं मोठं वक्तव्य, तर उदय सामंत यांच्यासोबत माझी नाराजी...

झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या कार्यक्रमात सुप्रिया सुळे यांनी अनेक विषयावर भाष्य केले. गेल्या काही काळापासून एनडीएसोबत जाण्याबद्दल असो किंवा उदय सामंत यांच्याबद्दलची नाराजी याबद्दल त्यांनी स्पष्टपणे आपली मतं मांडली.
यावर त्या म्हणाल्यात की, कोणताही प्रस्ताव नाही, मग कशाची चर्चा करायची. चॅनेलचा हट्ट आहे म्हणून मी थोडी माझी राजकीय लाइन वेगळी देणार आहे. शिवाय हे जे काही सूत्र तुम्हाला काही काही गोष्टी सांगतात, त्यात काही तथ्य नसतं. अनेक वेळा गोष्टी नसतानाही त्यावर चर्चा रंगल्या आहेत. याबद्दलची मी दहा उदाहरणे देऊ शकते. माझ्या आयुष्यातील किती उदाहरण आहेत. काही नसतानाही माझ्याबद्दल अनेक चर्चा रंगल्या आहेत. कोल्ड संदर्भात मनमोहन सिंग यांच्याबद्दल देशात किती टीका झाली. पण सत्य समोर आलं आणि त्यांना क्लिनचिट मिळाली.
राष्ट्रवादी ही ताकदीने काम करत आहे, ज्यामुळे विलिनीकरणाचा प्रश्नच येत नाही. चर्चा तर होत राहते आमच्याबद्दल त्यात काही नवीन नाही. प्रस्तावच नाही तर सत्तेत जाण्याचा प्रश्नच नाही. त्यांना पुढे विचारण्यात आलं की, प्रस्ताव आला तर तुम्ही जाणार का? यावर त्या म्हणाल्यात की, या चर्चांना काही अर्थ नाहीय. आमच्या सत्तेत जाण्याचा काही संबंध नाही. सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की,आम्ही पण सत्ते जाणार नाही आहोत.