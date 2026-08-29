/Exclusive: आयुष्यात सगळंच काही बोलायचं नसतं..; रोहित पवारांच्या काँग्रेससोबत वाढत्या जवळकीवर सुप्रिया सुळेंचं स्पष्ट विधान, अस्वस्थपणा असतोच...

मुंबईत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची शनिवारी 4 तास बैठक झाली. या बैठकीला रोहित पवार गैरहजर असल्यानं चर्चेला उधाण आलंय दरम्यान रोहित पवारांच्या काँग्रेससोबत वाढत्या जवळकीच्या चर्चांना आता खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत प्रतिक्रिया दिलीय. रोहित पवारांना आपण कोणताही सल्ला देणार नसल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या कार्यक्रमात सुप्रिया सुळे यांनी याबद्दल स्पष्टच सांगितलं आहे. यावेळी त्यांनी आमच्या पक्षात लोकशाही आहे आणि मी कोणालाही अडवणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. रोहित पवारांच्या भूमिकेबाबत बोलताना या वयात अस्वस्थपणा असतोच, अशी सूचक टिप्पणीही सुळेंनी केलीय.
पुण्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु आहे, तिथे रोहित पवार यांनी आपल्या पक्षाच्या नेत्याला न बोलवता, ते राहुल गांधींना या प्रश्नावर आमंत्रित करत. अजित पवार यांचं निधन झालं, त्याप्रकरणातही रोहित पवार दिल्लीत जाऊन राहुल गांधींना भेटले. जेव्हा रोहित पवार यांनी पंढरपुरात उपोषण केलं, तेव्हा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ त्यांना भेटायला गेले. पुण्यात राहुल गांधींचा छात्रो की गूंज कार्यक्रम झाला तेव्हा रोहित पवार यांनी स्वागताचे बॅनरही लावले. यामुळे रोहित पवार यांची काँग्रेससोबत जवळीक वाढतेय अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. यावर सु्प्रिया सुळे यांनी आपली भूमिका स्पष्टच मांडली.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्यात की, लोकशाहीनुसार प्रत्येकाला आपलं मत मांडता येतं. बघा आमचा पक्ष किती लोकशाही पद्धतीने चालतो बघा. आमच्या पक्षात किती स्वतंत्र दिलं जातं. पण असं आहे की, अस्वस्थपणा हा त्या वयात असतोच. एका वयानंतर हळूहळू समजस्यपणा (मॅच्युरिटी) येतो. जबाबदारा जशा जशा वाढता, तसं मॅच्युरिटी येते. त्यानंतर वयात एक ठराव येतो. रोहित पवार हे तरुण आहेत. शिवाय मी पण 40 वर्षी रोहितसारखीच होती. जर मी या वयात अशी वागायला लागले तर आत्या 20 वर्षीतील मॅच्युरिटी असं होतं ना.
त्या पुढे म्हणाल्यात की, माझ्यासारख भाषण कोण करतं. भाजपला सर्वात जास्त अंगावर राहुल गांधींच्या बरोबर कुठला पक्ष घेतो. त्या पुढे असंही म्हणाल्यात की, मी कधीच कोणाला सल्ला देत नाही. पक्षाच्या नेत्या म्हणूनही वगैरे काही नाही. वडिलांचे काहीतरी गुण आलेच पाहिजे. सगळंच काहीच बोलायचं नसतं आयुष्यात, थोडं हात राखून ठेवायचं असतं.