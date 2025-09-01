English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Supriya Sule : 'एखाद्या मुलाने हट्ट...'; आझाद मैदानावरील धक्काबुक्कीबद्दल सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया

Supriya Sule On Maratha Reservation Protest : खासदार सुप्रिया सुळे यांनी रविवारी आझाद मैदानावर जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांना धक्काबुक्की झाली आणि त्यांच्या गाडीवर पाण्याच्या बाटल्या फेकण्यात आल्यात. त्याबद्दल त्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.   

नेहा चौधरी | Updated: Sep 1, 2025, 02:44 PM IST
Supriya Sule On Maratha Reservation Protest : मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील आंदोलन करत आहेत. जरांगे पाटील यांना भेटण्यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे रविवारी गेल्या होत्या. त्यांनी काही वेळ स्टेजवर जाऊन जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर तर परत निघाल्या असताना मराठा आंदोलनकर्त्यांनी त्यांना घेरलं होतं. एवढंच नाही तर त्यांना धक्काबुक्की करण्यात आली. तर त्यांच्या गाडीवर पाण्याच्या बाटल्या फेकण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आज सोमवारी सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. (Supriya Sule reaction on azad maidan mumbai incident Maratha Reservation Protest manoj jarange patil)

सुप्रिया सुळे नेमकं काय म्हणाल्यात?

सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद झाला तेव्हा म्हणाले की, त्यांचा एवढा तर हक्क आहेच ना. एवढ्या मोठ्या आंदोलनात तरुण मुलं असतात, त्यांच्या मनात काही गोष्टी असतात. मी एक लोकप्रतिनिधी आहे. त्यामुळे सर्वांच्या भावनांचा आदर मी केलाच पाहिजे. एखाद्या मुलाच्या काही वेदना असतील तर त्या ऐकून घेणे, समजून घेणे आणि नुसते समजून घेणे नाही तर त्यातून मार्ग काढणे ही माझी नैतिक जबाबदारी आहे. तिथे फार काही झालेले नाही. एखाद्या मुलाने हट्ट केला तर त्यात गैर काय? अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. 

आझाद मैदानावर काय घडलं?

मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेण्यासाठी रविवारी खासदार सुप्रिया सुळे आझाद मैदानावर गेल्या होत्या. त्यावेळी काही आंदोलकांनी त्यांची गाडी अडवत, गाडीवर पाण्याच्या बाटल्या फेकल्या. यासह शरद पवार यांच्याविरोधात घोषणाबाजीही देखील केल्यात. यावेळी आंदोलकांनी सुप्रिया सुळे यांना घेराव घातल्याच पाहिला मिळालं.

जरांगे पाटील काय म्हणालेत? 

दरम्यान काल संध्याकाळी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुप्रिया सुळे यांची गाडी रोखणाऱ्या आणि त्यांच्या गाडीवर पाण्याच्या बाटल्या फेकणाऱ्यांना फटकारल्याचे पाहायला मिळाले. जरांगे-पाटील यांनी आंदोलक सुळेंसोबत ज्या पद्धतीने वागले त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. “जर तुम्ही येथे येणाऱ्या नेत्यांना आदर दिला नाही तर कोणीही आपल्याकडे येणार नाही”, असे जरांगे पाटील म्हणाले.

