मोहर्रम मिरवणुकीत संशयास्पद कॅप्सूल वाटप; रे रोड परिसरात एक जण ताब्यात, फॉरेन्सिक तपास सुरू

मुंबईतील रे रोड परिसरात मोहर्रमच्या मिरवणुकीदरम्यान संशयास्पद कॅप्सूल वाटप झाल्याची घटना समोर आली आहे. रेहमताबाद कब्रस्तानाजवळ काही जण मिरवणुकीत सहभागी नागरिकांना कॅप्सूल देत असल्याचे आढळून आले. एका सतर्क महिलेच्या जागरूकतेमुळे हा प्रकार उघडकीस आला असून, पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत एका संशयिताला ताब्यात घेतले आहे. जप्त करण्यात आलेल्या कॅप्सूलमधील पदार्थाची फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेत तपासणी केली जाणार आहे. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
मिरवणुकीदरम्यान चार जण नागरिकांना कॅप्सूल वाटत असल्याचे एका महिलेला संशयास्पद वाटले. तिने संबंधित व्यक्तींना कॅप्सूलबाबत विचारणा केली असता, त्यांनी त्या "इम्युनिटी बूस्टर" आणि "पेन किलर" असल्याचे सांगितले. मात्र महिलेने एक कॅप्सूल उघडून पाहिल्यावर त्यामध्ये फिकट रंगाची पावडर दिसल्याने तिचा संशय अधिकच बळावला.
महिलेने तात्काळ पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर पोलिस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी संशयितांपैकी एका व्यक्तीला ताब्यात घेतले. तसेच घटनास्थळावरून मोठ्या प्रमाणात कॅप्सूल जप्त करण्यात आले. या प्रकरणात इतर संबंधितांचा शोधही सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या अनेक नागरिकांना या कॅप्सूलचे वाटप करण्यात आले असावे. त्यामुळे हे कॅप्सूल नेमके कोणत्या उद्देशाने वाटण्यात आले, त्यामध्ये कोणता पदार्थ आहे आणि त्याचा आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो का, याचा तपास पोलीस करत आहेत.
या घटनेनंतर काही नागरिकांची तब्येत बिघडल्याची माहिती समोर आली आहे. एका व्यक्तीने कॅप्सूल घेतल्यानंतर त्याला उलट्या आणि जुलाबाचा त्रास सुरू झाल्याचे प्राथमिक स्तरावर समोर आले आहे. मात्र याचा थेट संबंध जप्त केलेल्या कॅप्सूलशी आहे का, हे फॉरेन्सिक अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
जप्त करण्यात आलेल्या सर्व कॅप्सूल तपासणीसाठी फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेत पाठविण्यात येणार आहेत. त्यामधील पावडरचे रासायनिक विश्लेषण झाल्यानंतर ती औषध आहे, पूरक आहार आहे की अन्य कोणता पदार्थ, याचा उलगडा होईल. पोलिसांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले असून, या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.