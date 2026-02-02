English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'तमिळविरोधी बोलाल तर...'; मुंबईत ठाकरे बंधूंना खुलं चॅलेन्ज!

Mumbai News : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर एकिकडे सत्तासमीकरणं नव्यानं आकार घेताना दिसत आहेत. तर दुसरीकडे ठाकरे बंधूंना खुलं आव्हान केलं जात असल्याचं स्पष्ट होत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Feb 2, 2026, 09:38 AM IST
Mumbai News : मुंबई ही फक्त महाराष्ट्राची नसून, हे एक आंतरराष्ट्रीय शहर आहे असं शहरातील मनपा निवडणुकींच्या प्रचारादरम्यान आलेल्या भाजपच्या स्टार प्रचारक के अण्णामलई यांनी वक्तव्य केलं. त्यानंतर मुंबई शहराचं महाराष्ट्रासाठी असणारं अस्तित्वं आणि महत्त्वं यावरून बरीच राजकीय वक्तव्य समोर आली. मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळं होऊ देणार नाही अशी हमीसुद्धा सत्ताधाऱ्यांनी दिली. मात्र मराठी अस्मिता आणि मुंबईचा मुद्दा उचलून धरणाऱ्या ठाकरे बंधूंनी निवडणूक प्रचारापासून ते निकालानंतरही ही भूमिका कायम ठेवत मुंबईत मराठी माणसाला आव्हान देणाऱ्यांना चांगलंच दटावलं.  मात्र याच ठाकरे बंधूंना आता तामिळ नेत्यांनी खुलं आव्हान दिल्याची माहिती समोर येत आहे. 

'तामिळविरोधी बोलाल तर...', कोण म्हणाल?

सायन कोळीवाडा मतदार संघाचे भाजप आमदार तमिळ सेल्वन यांच्या नेतृत्वात सायन कोडीवाडा ते माटुंगा येथील मुरुगन मंदिरापर्यंत भगवान मुरुगन यांच्या भक्तांची रॅली काढण्यात आली होती. भगवान मुरुगन यांच्या थैपूसम उत्सवनिमित्तन भव्य पाळकुडम कावडी अट्टम रॅली काढण्यात आली होती. यानिमित्तानं रॅली मध्ये हजारोंच्या संख्येने तमिळ बांधव सामील झाले होते. याच रॅलीत भाजप आमदार तमिळ सेल्वन यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना प्रतिउत्तर दिलं. 

हेसुद्धा वाचा : चालत्या कारमध्येच दाऊदचा खात्मा; कसा साधला निशाणा? थरारक Video समोर 

'एक मोठा नेता काही दिवसांपूर्वी तमिळ बांधवांच्या विरोधात बोलला होता. त्यामुळे आम्हाला कोणी वाईट बोलू नका, त्याचं उदाहरण ही आजची रॅली आहे आणि पुढच्या एका महिन्यामध्ये आम्ही एक लाख तमिळ बांधवांची अशीच एक मोठी रॅली मुंबई मधे काढणार आहोत', अशा शब्दांत आमदार तमिळ सेल्वन प्रतिउत्तर ठाकरे बंधू आणि विशेषत: राज ठाकरे यांना नाव न घेता हे आव्हान दिलं. अन्नामलईंच्या वाग्रस्त विधानानंतर हा वाद सुरू झाला होता. ज्यावर महिन्याभरानंतर सेल्वन यांनी हे वक्तव्य केलं. ज्यामुळं आता त्यांच्या या वक्तव्यावर ठाकरे बंधूंकडून नेमकी काय प्रतिक्रिया येते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Tamil SelvanSion Koliwadanewsmarathi newsMumbai news

