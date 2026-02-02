'तमिळविरोधी बोलाल तर...'; मुंबईत ठाकरे बंधूंना खुलं चॅलेन्ज!

Mumbai News : मुंबई ही फक्त महाराष्ट्राची नसून, हे एक आंतरराष्ट्रीय शहर आहे असं शहरातील मनपा निवडणुकींच्या प्रचारादरम्यान आलेल्या भाजपच्या स्टार प्रचारक के अण्णामलई यांनी वक्तव्य केलं. त्यानंतर मुंबई शहराचं महाराष्ट्रासाठी असणारं अस्तित्वं आणि महत्त्वं यावरून बरीच राजकीय वक्तव्य समोर आली. मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळं होऊ देणार नाही अशी हमीसुद्धा सत्ताधाऱ्यांनी दिली. मात्र मराठी अस्मिता आणि मुंबईचा मुद्दा उचलून धरणाऱ्या ठाकरे बंधूंनी निवडणूक प्रचारापासून ते निकालानंतरही ही भूमिका कायम ठेवत मुंबईत मराठी माणसाला आव्हान देणाऱ्यांना चांगलंच दटावलं. मात्र याच ठाकरे बंधूंना आता तामिळ नेत्यांनी खुलं आव्हान दिल्याची माहिती समोर येत आहे.
सायन कोळीवाडा मतदार संघाचे भाजप आमदार तमिळ सेल्वन यांच्या नेतृत्वात सायन कोडीवाडा ते माटुंगा येथील मुरुगन मंदिरापर्यंत भगवान मुरुगन यांच्या भक्तांची रॅली काढण्यात आली होती. भगवान मुरुगन यांच्या थैपूसम उत्सवनिमित्तन भव्य पाळकुडम कावडी अट्टम रॅली काढण्यात आली होती. यानिमित्तानं रॅली मध्ये हजारोंच्या संख्येने तमिळ बांधव सामील झाले होते. याच रॅलीत भाजप आमदार तमिळ सेल्वन यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना प्रतिउत्तर दिलं.
'एक मोठा नेता काही दिवसांपूर्वी तमिळ बांधवांच्या विरोधात बोलला होता. त्यामुळे आम्हाला कोणी वाईट बोलू नका, त्याचं उदाहरण ही आजची रॅली आहे आणि पुढच्या एका महिन्यामध्ये आम्ही एक लाख तमिळ बांधवांची अशीच एक मोठी रॅली मुंबई मधे काढणार आहोत', अशा शब्दांत आमदार तमिळ सेल्वन प्रतिउत्तर ठाकरे बंधू आणि विशेषत: राज ठाकरे यांना नाव न घेता हे आव्हान दिलं. अन्नामलईंच्या वाग्रस्त विधानानंतर हा वाद सुरू झाला होता. ज्यावर महिन्याभरानंतर सेल्वन यांनी हे वक्तव्य केलं. ज्यामुळं आता त्यांच्या या वक्तव्यावर ठाकरे बंधूंकडून नेमकी काय प्रतिक्रिया येते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.