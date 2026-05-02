  भाजपच्या मोर्चात गिरीश महाजनांना भिडणारी महिला पहिल्यांदाच आली समोर, त्यादिवशी नेमकं काय घडलं?, सांगितली पूर्ण कहाणी!

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 2, 2026, 09:21 PM IST
टीना चौधरी

Teena Choudhary Story: सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होतोय, ज्यामध्ये एक महिला भररस्त्यात मंत्र्यांच्या ताफ्याला थांबवून जाब विचारताना दिसतेय. "लोक त्रस्त आहेत," असे म्हणत तिने व्यवस्थेवर ओढलेले ताशेरे अनेकांच्या पसंतीस उतरले आहेत. या धाडसी महिलेचे नाव आहे 'टीना चौधरी' असे आहे. नेमकी ही घटना काय होती आणि टीनाचे काय म्हणणे आहे? सविस्तर जाणून घेऊया. 

थेट मंत्र्यांच्या ताफ्यासमोर उभी ठाकली 

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये टीना चौधरी रस्त्यावरील भीषण वाहतूक कोंडी आणि खड्ड्यांच्या समस्येमुळे प्रचंड संतापलेली दिसत आहे. ज्यावेळी त्या भाजपच्या मोर्चात शिरल्या आणि त्यांनी मंत्री गिरीश महाजनांना जाब विचारला.  तेव्हा टीनाने न डगमगता त्यांची गाडी अडवली. सामान्य जनता तासनतास ट्रॅफिकमध्ये अडकलेली असताना व्हीआयपी कल्चरमुळे होणारा त्रास तिने थेट कॅमेऱ्यासमोर आणि मंत्र्यांच्या उपस्थितीत मांडला. हा व्हिडिओ व्हायरल होताच नेटीझन्सनी टीना चौधरीचे कौतुक करायला सुरुवात केली. अनेकांनी तिला 'धाडसी मुलगी' असे संबोधले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर (Instagram आणि X) हा व्हिडिओ लाखो वेळा पाहिला गेला असून, "प्रत्येक शहरात अशा टीनाची गरज आहे," अशा कमेंट्सचा पाऊस पडत आहे. व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या तिच्या या कृतीला लोकांचे मोठे समर्थन मिळत आहे. आपण हे सर्व व्हिडीओ पाहिल्याचे टीना चौधरीने सांगितसे आणि सर्वांचे मनापासून आभार मागितले. 

काय म्हणाल्या टीना चौधरी?

मला माझ्या सुरक्षेबद्दल खूप सारे मेसेज आले.मी अगदी सुरक्षित आहे. त्यादिवशी मी माझ्या मुलीला 4 वाजता म्युझिक क्लासला सोडलं. मी महिंद्राच्या इथून डावीकडे वळाले तेव्हा ट्रॅफीक जाममध्ये अडकले. 25 मिनिटे मी माझ्या गाडीत होते. मी बसच्या होते. मी प्रत्येक पोलिसांकडे जाऊन विनंती केली. पण कोणीच माझा आवाज ऐकला नाही. मी कोणावर बॉटल फेकली नाही तर जमिनीवर फेकली. पोलिसांचे लक्ष वेधावे म्हणून. माझ्या कुटुंबात 8 सदस्य देशाच्या सेवेत आहेत. गिरीश महाजन यांनी माझं किमान ऐकून घेण्याचा प्रयत्न केला. एकमेकांवर आरोप करण्यासाठी माझ्या खांद्यावर बंदूक ठेवू नका. मी माझा आवाज बनले. तुम्ही तुमचा आवाज बना. माझं कोणतच इन्स्टा, फेसबुक अकाऊंट नाही पण मी तुमचे सर्व मेसेज वाचले. तुम्ही दिलेल्या प्रेमाबद्दल मी आभारी असल्याचे टीना चौधरी म्हणाल्या.

