/‘ठाकरेंचा तिसरा वारसाही मैदानात!’ तेजस ठाकरेंची राजकारणात दमदार एंट्री? पहिल्याच आंदोलनात पोलिसांची गाडी अडवली!

मुंबईतील शिवाजी पार्क आणि शिवसेना भवन परिसरात झालेल्या आंदोलनामुळे ठाकरे कुटुंबातील नव्या चेहऱ्याची चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे आणि मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांच्यासोबत तेजस ठाकरेही रस्त्यावर उतरले. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात तेजस ठाकरे यांनी घेतलेला सहभाग विशेष लक्षवेधी ठरला. आतापर्यंत राजकारणापासून काहीसे दूर असलेल्या तेजस यांच्या या भूमिकेमुळे त्यांच्या राजकीय प्रवेशाबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
११ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील शिवाजी पार्क आणि शिवसेना भवन परिसरात कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी कार्यकर्ते जमले होते. पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याने अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. या कारवाईनंतर शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. याच वेळी आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत तेजस ठाकरेही आंदोलनात सहभागी झाले. कार्यकर्त्यांच्या सुटकेसाठी झालेल्या ठिय्या आंदोलनात त्यांनी भावांच्या खांद्याला खांदा लावून सहभाग घेतला. त्यामुळे ठाकरे कुटुंबातील आणखी एक सदस्य राजकीय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी आला.
शिवसेना भवन परिसरात पोलिस आणि कार्यकर्ते आमनेसामने आल्याने वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. या वेळी आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांनी आंदोलनात सहभागी होत घोषणाबाजी केली. वृत्तानुसार, दोघेही पोलिसांच्या वाहनावर चढून घोषणा देत असताना तेजस ठाकरे यांनी पोलिसांची गाडी अडवून धरली. आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याच्या कारवाईविरोधात ठाकरे बंधूंनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे परिसरात मोठी गर्दी झाली. या घडामोडींमुळे तेजस ठाकरे यांच्या सार्वजनिक आणि राजकीय भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले.
उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आणि आदित्य ठाकरे यांचे बंधू असलेले तेजस ठाकरे हे प्रामुख्याने वन्यजीव संशोधन आणि जैवविविधतेशी संबंधित कामासाठी ओळखले जातात. आदित्य ठाकरे यांनी विद्यार्थी राजकारणापासून निवडणुकीच्या राजकारणापर्यंत सक्रिय भूमिका घेतली आहे. मात्र, तेजस ठाकरे यांची प्रतिमा आतापर्यंत राजकारणापासून दूर असलेल्या व्यक्तीची होती. त्यांच्या राजकीय कार्यक्रमांमधील उपस्थितीवरून यापूर्वीही चर्चा झाल्या होत्या. आता थेट आंदोलनात उतरून त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे त्यांच्या राजकीय प्रवेशाबाबतच्या चर्चांना पुन्हा वेग आला आहे. मात्र, यावरून त्यांनी औपचारिकपणे राजकारणात प्रवेश केला आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही.
निवडणूक आयोगाचे आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्ली आणि मुंबईत आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कॉकरोच जनता पार्टीच्या समर्थकांवर झालेल्या पोलिस कारवाईचा मुद्दा ऐरणीवर आला. दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान काही कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर मुंबईतही आंदोलन तीव्र झाले. महात्मा गांधी यांचे पणतू तुषार गांधी यांना ताब्यात घेतल्याच्या घटनेनंतर आदित्य ठाकरे यांनी पोलिस ठाण्याबाहेर ठिय्या दिला होता. मुंबईतील आंदोलनात ठाकरे बंधू सहभागी झाल्याने आंदोलनाला राजकीय पाठिंबा मिळाल्याचे चित्र दिसले.
तेजस ठाकरे यांच्या आंदोलनातील सहभागामुळे ठाकरे कुटुंबातील तरुण पिढीच्या राजकीय भूमिकेची चर्चा सुरू झाली आहे. आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत तेजस ठाकरेही भविष्यात सार्वजनिक कार्यक्रम आणि आंदोलनांमध्ये सक्रिय दिसणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दुसरीकडे, अमित ठाकरे यांच्या सहभागामुळे शिवसेना आणि मनसेच्या तरुण नेतृत्वाची उपस्थितीही ठळक झाली. मात्र, एका आंदोलनातील सहभागावरून तेजस ठाकरे यांच्या पुढील राजकीय वाटचालीबाबत निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. आगामी काळात त्यांची भूमिका, सार्वजनिक उपस्थिती आणि पक्षीय कार्यक्रमांमधील सहभाग याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष राहणार आहे.