Marathi News
  • भाजपमध्ये गेलेल्या तेजस्वी घोसाळकरांचा प्रचार वादात; फोटोमुळे ओढवली नाराजी!

भाजपमध्ये गेलेल्या तेजस्वी घोसाळकरांचा प्रचार वादात; फोटोमुळे ओढवली नाराजी!

Tejasvi Ghosalkars: तेजस्वी घोसाळकरांनी अभिषेक घोसाळकरांचा फोटो लावलेले प्रचाराचे पोस्टर सध्या वादाचा विषय़ ठरलेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 26, 2025, 09:39 PM IST
तेजस्विनी घोसाळकर

Tejasvi Ghosalkars: ठाकरेंच्या शिवसेनेतून भाजपमध्ये गेलेल्या तेजस्वी घोसाळकरांचा प्रचार वादात सापडलाय. शिवसैनिकानी तेजस्वी घोसाळकरांच्या प्रचारावर आक्षेप घेतलाय. तेजस्वी घोसाळकर यांनी  भाजपमध्ये केल्यानंतर  प्रभाग क्रमांक 2 मधून निवडणूक लढवणार हे जवळपास निश्चित झालंय. समाजमाध्यमांवर त्यांच्यासोबत दिवंगत पती अभिषेक घोसाळकर यांचेही छायाचित्र दिसत आहे. मात्र अभिषेक यांचे छायाचित्र वापरण्या शिवसैनिकांनी समाजमाध्यमांवरून प्रचंड विरोध केलाय.

तेजस्वी घोसाळकरांनी अभिषेक घोसाळकरांचा फोटो लावलेले प्रचाराचे पोस्टर सध्या वादाचा विषय़ ठरलेत. तेजस्वी घोसाळकर यांनी शिवसेना UBTसोडून भाजपचं कमळ हाती घेतलंय. भाजपच्या तिकीटावर त्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत. त्यांनी उमेदवारी जाहीर होण्याआधी प्रचारही सुरु केलाय. प्रचारात त्यांनी दिवंगत पती अभिषेक घोसाळकर यांचाही फोटो लावलाय. तेजस्वी यांनी लावलेल्या अभिषेक घोसाळकरांच्या फोटोवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षांनी आक्षेप घेतलाय. तेजस्वी घोसाळकरांनी भाजप नेत्यांचा प्रचाराच्या बॅनरवर फोटो लावावा असा सल्ला शिवसेना UBT पक्षानं दिलाय.

तेजस्वी यांच्या प्रचाराच्या फोटोवर शिवसैनिकांचा आक्षेप असल्याचं सचिन आहिर यांनी म्हटलंय. अभिषेक घोसाळकर शेवटपर्यंत शिवसेनेत होते. त्यामुळं आता तेजस्वी यांनी प्रचार करताना लोकांना, मतदारांना स्वतःची ओळख सांगावी असं आवाहनही अहिर यांनी केलंय.

प्रचाराच्या पोस्टर्सवर लावलेल्या फोटोबाबत शिवसेनेनं तेजस्वी घोसाळकरांची पाठराखण केलीय. नव-याचा फोटो नाही लावणार तर तेजस्वी कुणाचा फोटो लावणार असा सवाल शिवसेनेनं केलाय. शिवसेना यूबीटी खालच्या पातळीचं राजकारण करत असल्याचा आरोप शिवसेनेनं केलाय. तर शिवसेनेच्या आरोपांना अंबादास दानवेंनी उत्तर दिलंय. संजय शिरसाटांनी शिवसेना ubtला काही शिकवण्याची गरज नसल्याचा टोला दानवेंनी लगावलाय.

तेजस्वी घोसाळकर यांनी ठाकरेंची शिवसेना सोडल्यानं शिवसैनिक दुखावलेत. त्यामुळंच त्यांच्या प्रचाराच्या पोस्टरला संजय राऊतांनी विरोध केलाय. निवडणुकीत तेजस्वी घोसाळकर यांना आस्मान दाखवण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं आतापासूनच रणनीती आखल्याचं दिसून येतंय. प्रचाराच्या पोस्टरवरील फोटोला झालेला विरोध त्यातूनच झाल्याचं सांगण्यात येतंय.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

