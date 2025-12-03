मुंबईत आणखी एक मेट्रो धावणार! 9.7 किमीची मार्गिका, 5 स्थानके अन् दोन शहरांना थेट जोडणार

Mumbai Metro 10: शहरात मोठ्या प्रमाणात मेट्रोचा विस्तार होत आहे. दहिसर ते भाईंदरपर्यंत धावणाऱ्या मेट्रो मार्गिका 9चे काम अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच या मार्गावर मेट्रोच्या चाचण्या सुरू होणार असून नागरिकांच्या सेवेत येणार आहेत. मिरा-भाईंदरमध्ये आणखी एका मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
गायमुख ते मीरा भाईंदर (शिवाजी चौक) मेट्रो 10 मार्गिकेच्या कामासाठी महापालिका निवडणुकांपूर्वी निविदा काढण्याची घाई करण्यात येत आहे. येत्या 15 डिसेंबरपर्यंत निविदा प्रक्रिया सुरू होईल, अशी शक्यता परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) येथे त्यांनी बैठक घेतली होती. यावेळी एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त आश्विन कुमार मुदगल, ठाणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव, मीरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त राधा बिनोद शर्मा उपस्थित होते. त्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिली.
या मार्गिकेची लांबी 9.7 कि.मी. असून, मीरा रोड येथील शिवाजी चौक आणि ठाण्यातील गायमुख यांना जोडणार आहे. या मेट्रो मार्गिकेसाठी सिस्त्रा-डीबी जेव्ही यांची जनरल कन्सल्टंट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यासाठी वन, सीआरझेड, कांदळवन आणि पर्यावरणीय परवानग्या घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सल्लागाराने मेट्रो व 60 मीटर रुंद रस्त्याचे निविदा दस्तावेज तयार केले आहेत.
मेट्रो 10 हा प्रकल्प पूर्णपणे एलिव्हेटेड असून 9.718 किमी लांबीचा असून यासाठी तब्बल 8 हजार कोटींचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. मेट्रो 10 मार्गिकेवर पाच स्थानके असणार आहेत. गायमुख, रेती बंदर, चेना गाव, वरसावा गाव, काशिमिरा आणि मिरागाव अशी स्थानके असणार आहेत. या मार्गासाठी मोघरा पाडा येथे डेपो बांधण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
मेट्रो 10 मार्ग 4A ला जोडण्यात येणार असून मेट्रो 9 वरुन मिरागावला जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे ठाणे आणि मुंबईदरम्यान प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मेट्रो 10 मुळे मिरा भाईंदर भागातील नागरिकांची मोठी सोय होणार आहे. हा प्रकल्प 2030 पर्यंत पूर्ण होईल. मिरा-भाईंदर, ठाणे आणि नवी मुंबईतील परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे.
