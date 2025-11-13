English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील सिरीयल सेक्स ऑफेंडरची भयानक स्टोरी! 22 मुलींवर लैंगिक अत्याचार, 19 प्रकरणे प्रलंबित तरी कोर्टाने गुन्हेगाराला निर्दोष सोडले; कारण जाणून शॉक व्हाल

मुंबईतील एका सेक्स ऑफेंडरची स्टोरी सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. याच्यावर 22 मुलींवर लैंगिक अत्याकार केल्याचा आरोप आहे. तरीही देखील हा आरोपी निर्दोष सुटला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 13, 2025, 04:26 PM IST
Mumbai Crime News : महाराष्ट्रातील सिरीयल किलरची भयानक स्टोरी सध्या चांगलीच चर्चेत आली आहे.  मुंबईतील एका विशेष पोक्सो न्यायालयाने रेहान कुरेशी या सीरियल सेक्स ऑफेंडरला अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले. न्यायालयाने हे देखील मान्य केले की मुलावर लैंगिक अत्याचार झाले होते आणि तिला भरपाई देण्याची शिफारस केली. रेहान कुरेशीवर एकूण 22 असेच खटले दाखल आहेत, त्यापैकी तीनमध्ये तो निर्दोष सुटला आहे आणि 19 अजूनही प्रलंबित आहेत.

6 जून 2017 रोजी ही संपूर्ण घटना घडली. एका पुरूषाने लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप 11 वर्षाच्या मुलीनी केले. पोलिसांनी रेहान कुरेशी याला अटक केली.  जो आधीच एका वेगळ्या गुन्ह्यात तुरुंगात होता, त्याला तुरुंगातून अटक करण्यात आली. रेहानवर मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे येथे अशा २२ गुन्ह्यांचे आरोप होते. तथापि, न्यायालयाने त्याला या प्रकरणात निर्दोष मुक्त केले. इतके खटले असूनही त्याची सुटका आश्चर्यकारक आहे. पण न्यायालयाने रेहानला कोणत्या आधारावर सोडले ते जाणून घेऊया.

मुंबईच्या विशेष पोक्सो न्यायाधीश नीता एस. अणेकर यांनी त्यांच्या 31 पानांच्या निकालात म्हटले आहे की, "मुलीवर हल्ला झाला हे स्पष्ट आहे, परंतु तो पुरूष (रेहान कुरेशी) गुन्हेगार होता हे सिद्ध होऊ शकले नाही.ओळख परेड दरम्यान सर्वात महत्त्वाची चूक झाली. याचा अर्थ रेहानविरुद्ध कोणताही पुरावा नव्हता, ज्यामुळे त्याची निर्दोष मुक्तता झाली.

