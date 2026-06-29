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'पेपरच्या सुरक्षेपेक्षा गृहमंत्र्यांना गद्दारांची सुरक्षा महत्त्वाची वाटते, कारण...'; ‘पेपर लीक’साठी सरकार, BJP जबाबदार', UBT चा हल्लाबोल

पंतप्रधान मोदी युवकांना नवीन स्वप्ने दाखवतात व परदेशात फिरायला जातात. त्यांना युवकांचे भविष्य घडवण्यापेक्षा आमदार, खासदार फोडण्यातच जास्त रस आहे. महाराष्ट्राची संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था सडली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 29, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:43 AM IST
'पेपरच्या सुरक्षेपेक्षा गृहमंत्र्यांना गद्दारांची सुरक्षा महत्त्वाची वाटते, कारण...'; ‘पेपर लीक’साठी सरकार, BJP जबाबदार', UBT चा हल्लाबोल
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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