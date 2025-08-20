पतपेढीच्या निवडणुकीत ठाकरे बंधूंचा पराभव, अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया, काय म्हणाले?

सीमा आढे, झी 24 तास, मुंबई: नुकतीच पार पडलेली बेस्ट पतपेढीची निवडणूक ठाकरे बंधूंच्या युतीमुळे चर्चेत राहिली. पतपेढीच्या निवडणुकीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. या निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या उत्कृष्ट पॅनेलला खातेही उघडता आले नाही. 20 वर्षांनंतर एकत्र आलेल्या ठाकरे बंधूंना पतपेढीच्या निवडणुकीत कामगारांनी नाकारले, अशी टीका आता विरोधकांकडून होत आहे. या निकालावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र वेगळी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “अपयश आले तर खचून जायचे नाही आणि यश मिळाले तर हुरळून जायचे नाही.”
काल बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. ठाकरे बंधूंना या निवडणुकीत खातेही उघडता आले नाही. बेस्ट युनियनचे नेते शशांक राव यांच्या पॅनेलने 12 जागा जिंकल्या, तर भाजपच्या पॅनेलने 9 जागा जिंकल्या. गेल्या 9 वर्षांपासून बेस्ट पतपेढीवर असलेली सत्ता शिवसेनेने गमावली. त्यामुळे ठाकरे ब्रँडला कामगारांनी नाकारल्याची टीका आता होऊ लागली आहे.
या निवडणुकीच्या निकालावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “या निवडणुकीत चर्चा फक्त ठाकरे बंधू आणि प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर यांच्या पॅनेलची होती. शंकरराव यांच्याबाबत कोणीही चर्चा करत नव्हते; मात्र, शशांक राव यांच्या पॅनेलनेच सर्वाधिक जागा जिंकल्या. त्यांचे अभिनंदन! सर्वाधिक चर्चा ठाकरे बंधूंची होती. ठाकरे बंधूंचे पॅनेल जिंकणार की भाजपचे, हीच चर्चा माध्यमांमध्ये होती; पण शशांक राव यांच्या पॅनेलने जास्त जागा जिंकल्या, ज्याची कोणी चर्चाही केली नव्हती. यश-अपयश हे निवडणुकीत येतच असते. त्यामुळे अपयश आले तर खचून जायचे नाही आणि यश मिळाले तर हुरळून जायचे नाही.”
बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत ठाकरे बंधूंना मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत, विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत, ठाकरे ब्रँड प्रभावी ठरेल का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
उत्तर: बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या उत्कृष्ट पॅनेलला एकही जागा जिंकता आली नाही, आणि त्यांना मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले.
उत्तर: शंकरराव यांच्या पॅनेलने सर्वाधिक 12 जागा जिंकल्या, तर भाजपच्या पॅनेलने 9 जागा जिंकल्या.
उत्तर:अजित पवार म्हणाले, “अपयश आले तर खचून जायचे नाही आणि यश मिळाले तर हुरळून जायचे नाही.” त्यांनी शशांक राव यांच्या पॅनेलच्या विजयाचे अभिनंदन केले आणि ठाकरे बंधूंच्या चर्चेपेक्षा शशांक राव यांच्या पॅनेलने बाजी मारल्याचे नमूद केले.