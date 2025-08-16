ठाकरे बंधूंचं टार्गेट मुंबई! महानगरपालिकांवर विजयाचा झेंडा फडकवणार

ठाकरे बंधूंच्या युतीच्या चर्चांवरूनच भाजप आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेत जुंपली आहे. मुंबईवरून राऊतांनी मोदी-शाहांवर निशाणा साधला आहे. दरम्यान यानंतर मुंबईत परिवर्तन अटळ असल्याचं म्हणत देवेंद्र फडणवीसांकडून देखील पलटवार करण्यात आला आहे. तसंच महाजनांनी ठाकरेंना दिलेल्या चॅलेंजवरून राऊतांनी महाजनांवर टीकास्त्र डागलं आहे.
मनसे, ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या युतीवरून महायुतीनं ठाकरे बंधूंना लक्ष्य केलं आहे. तर दुसरीकडे मुंबईवरून संजय राऊतांनी देखील मोदी-शाहांना टार्गेट केलं आहे. मोदी-शाहांना मुंबई ताब्यात घ्यायचीय, मात्र त्यांच्या हातात मुंबई जाऊ द्यायची नाही हे ठाकरे बंधूंटं टार्गेट असल्याचं म्हणत राऊतांनी भाजवर हल्लाबोल केला आहे. तर पापांची हंडी फोडली असून मुंबई पालिकेवर परिवर्तन अटळ असल्याचं म्हणत फडणवीसांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेवर शरसंधान साधलं आहे.
ठाकरे बंधू अनेक महानगरपालिकांवर विजयाचा झेंडा फडकवणार असल्याचा विश्वास संजय राऊतांकडून व्यक्त करण्यात आला होता. यानंतर गिरीश महाजनांनी ठाकरेंना खुलं चॅलेंज दिलं होतं. महाजनांच्या या चॅलेंजवरून राऊतांनी त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. तर दुसरीकडे बेस्ट पतपेढीमध्ये मनसे आणि ठाकरेंची शिवसेना एकत्र आली आहे. दरम्यान पतपेढीतील युतीवरूनही भाजपनं निशाणा साधला आहे. पहिल्याच निवडणुकीत ठाकरेंचा पराभव होणार आणि ठाकरे ब्रँड बंद पडणार असल्याचा खोचक टोला प्रसाद लाड यांनी लगावला आहे. तर प्रसाद लाड यांनी एका प्रकरणात सुरक्षा रक्षकांचे पैसे बुडवल्याचा आरोप करत राऊतांनीही लाड यांच्यावर पलटवार केला आहे.
आगामी पालिका निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षाकडून मोर्चेबांधणी सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना सुरू आहे. त्यातच आता ठाकरे बंधू एकत्र निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे मुंबईत पालिका निवडणुकीला चांगलीच रंगत येणार आहे.