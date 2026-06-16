ठाकरे गटाला मोठा धक्का, एक चूक अन् मुंबई महापालिकेत सदस्यसंख्येच गणित बदलणार?

BMC Election: मुंबई महापालिकेच्या राजकारणात महत्त्वाची घडामोड घडली असून माजी नगरसेवक दीपक सावंत यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे भविष्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये राजकीय गणित बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः ठाकरे गटासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
कांजूरगाव परिसरातील प्रभाग क्रमांक 111 मधून निवडून आलेले माजी नगरसेवक दीपक सावंत यांच्या कुणबी जातीच्या दाव्याची तपासणी करण्यात आली होती. या तपासणीनंतर रत्नागिरी जिल्हा जात पडताळणी समितीने त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अमान्य ठरवले आहे. समितीच्या निर्णयामुळे त्यांच्या निवडणुकीशी संबंधित प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले आहेत. हा निर्णय केवळ एका नगरसेवकापुरता मर्यादित नसून राजकीय पातळीवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
2017 च्या महापालिका निवडणुकीत दीपक सावंत यांनी 12 हजार 206 मते मिळवत विजय मिळवला होता. त्यांनी भाजपच्या उमेदवार सारिका पवार यांचा पराभव केला होता. मात्र निवडणुकीनंतर त्यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आला. त्यानंतर संबंधित कागदपत्रांची सखोल तपासणी करण्यात आली. दीर्घ काळ चाललेल्या पडताळणीनंतर समितीने प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला.
जात पडताळणी समितीच्या अहवालात काही गंभीर बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. सावंत यांच्या कुणबी समाजातील असल्याचा दावा सिद्ध करणारे काही महत्त्वाचे ऐतिहासिक आणि अधिकृत पुरावे उपलब्ध नसल्याचे समितीने नमूद केले आहे. काही नोंदींमध्ये त्यांच्या दाव्याबाबत संशय व्यक्त करणारे उल्लेख आढळल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे समितीने सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
समितीने केवळ प्रमाणपत्र अवैध ठरवून थांबलेली नाही. संबंधित जात प्रमाणपत्र जारी करताना आवश्यक पडताळणी झाली का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेची चौकशी व्हावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे. तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेतील आरक्षण, उमेदवारी आणि पक्षीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय अधिक गाजण्याची चिन्हे आहेत. विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता असून, ठाकरे गटाला राजकीय आणि प्रतिमेच्या पातळीवर याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे या प्रकरणाकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.