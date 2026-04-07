Thackerays Big Victory: कोर्टात ठाकरेंचा मोठा विजय, शिंदेंच्या आमदाराला हायकोर्टाचा दणका!

Thackerays Big Victory: मुंबई उच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे उमेदवार सदा सरवणकर यांना मोठा धक्का दिला आहे. महिम मतदारसंघातील ठाकरे गटाचे आमदार महेश सावंत यांच्या आमदारकीला आव्हान देणारी त्यांची निवडणूक याचिका न्यायालयाने फेटाळली. मंगळवारी न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. यामुळे सावंत यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.कोर्टात काय घडलंय? सविस्तर जाणून घेऊया.
नोव्हेंबर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सदा सरवणकर यांनी महेश सावंत यांच्या विजयाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी ही याचिका पूर्णपणे फेटाळून लावली. कोर्टाने सावंत यांची आमदारकी कायम ठेवली. सरवणकर यांचा दावा न्यायालयाने अमान्य ठरवला.
विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर लगेचच सदा सरवणकर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यात म्हटले होते की, महेश सावंत यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना महत्त्वाची माहिती लपवली. यामुळे मतदारांना चुकीची माहिती दिल्याचा त्यांचा मुख्य मुद्दा होता. सरवणकर यांच्याकडून युक्तिवाद करताना सांगण्यात आले की, ही बाब गंभीर आहे आणि त्यामुळे निवडणूक रद्द व्हायला हवी, असे सरवणकर यांनी म्हटले होते.
सरवणकर यांनी याचिकेत आरोप केला की, सावंत यांच्यावर प्रलंबित फौजदारी खटले आहेत. उमेदवारी अर्ज भरताना त्यांनी ही माहिती जाणीवपूर्वक दडपली. यामुळे मतदारांची दिशाभूल झाली. असे लपवणे हे अपात्र ठरण्यास पुरेसे कारण आहे, असा दावा त्यांच्यातर्फे करण्यात आला. याचिकेद्वारे 2024 च्या महिम मतदारसंघातील निवडणूक निकाल रद्द करण्याची आणि सावंत यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मंगळवारी दोन्ही बाजूंचे वकील युक्तिवाद करत होते. सरवणकर यांच्याकडून सावंत यांच्या अर्जातील कमतरतेवर जोर देण्यात आला. मात्र न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी सर्व पुरावे आणि कायद्याच्या तरतुदींचा विचार करून याचिका फेटाळली. कोर्टाने सांगितले की, दिलेल्या आरोपांमध्ये निवडणूक रद्द करण्यासारखे पुरेसे पुरावे नाहीत. निर्णयानंतर सावंत यांच्या समर्थकांकडून आनंद व्यक्त करण्यात आला.
हा निर्णय शिंदेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का आहे. महेश सावंत यांची आमदारकी आता कायम राहिली आहे. महिम मतदारसंघात ठाकरे गटाची ताकद वाढली आहे. सरवणकर यांनी याचिका फेटाळल्यानंतर पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार करावा लागणार आहे. हा निकाल निवडणूक अर्जातील माहिती लपवण्याच्या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरला आहे. मतदारांच्या हक्कांचे रक्षण करताना न्यायालयाने कायद्याची योग्य अंमलबजावणी केल्याचे दिसते.