'ऑपरेशन टायगर'मधून खासदारांचा विषय पार, आता ठाकरेंचे आमदारसुद्धा शिंदेंच्या रडारवर?

ठाकरेंच्या बंडखोर खासदारांनी आज अधिकृतपणे शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केलाय. ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाल्याचंही एकनाथ शिंदेंनी जाहिर केलंय. पण यासोबत ऑपरेशन टायगरचा दुसरा टप्पा सुरु असल्याचंही ते म्हणालेयत. म्हणजेच आता ठाकरेंचे आमदार सुद्धा शिंदेंच्या रडारवर आहेत का? अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
शिंदेंनी ऑपरेशन टायगर राबवत ठाकरेंना मोठा धक्का दिलाय. ठाकरेंची 9 पैकी 6 खासदार शिंदेंनी गळाला लावले. आता या 6 खासदारांनी शिंदेंच्या शिवसेनेत अधिकृतपणे प्रवेशदेखील केलाय. पण खासदारांची बंडखोरी हे फक्त ऑपरेशन टायगरचं टीजर असल्याचं बोललं जातंय. त्यामुळे येत्या काळात ठाकरेंचे आमदार सुद्धा फोडले जाऊ शकतात. ठाकरेंच्या आमदारांचाही एक मोठा गट शिंदेंसोबत संपर्कात असल्याच्या चर्चा आहेत. त्यामुळे खासदारांपाठोपाठ आता ठाकरेंचे आमदार सुद्धा शिंदेंसोबत जाण्याच्या चर्चा सुरु झाल्यायेत.
लोकसभेत केंद्र सरकारला संख्याबळ वाढवण्यासाठी खासदारांची गरज आहे. आणि त्यासाठीच ऑपरेश टायगर राबवलं गेलं. पण राज्यात मात्र महायुतीकडे बहुमताहूनही जास्त जागा आहेत. पक्षीय संख्याबळ आपण बघितलं तर
पक्षीय बलाबल
एकूण जागा - 288
महायुती - 236
भाजप - 132
शिवसेना - 57
राष्ट्रवादी - 41
इतर - 3
मविआ - 49
काँग्रेस - 16
सेना युबीटी - 20
राष्ट्रवादी (श.प) - 10
इतर - 3
ही आकडेवारी बघितली तर महायुतीकडे 288 पैकी 236 आमदार आहेत म्हणजे जवळपास दोन तृतियांश..तरिही ठाकरेंचे 16 आमदार शिंदे गळाला लावू शकतात अशी चर्चा आहे. राज्याच्या विधीमंडळात आणखी आमदारांची महायुतीला तशी गरज नाहीये. त्यामुळे आता निधीमध्ये सत्तेत आणखी कोणी वाटेकरी नको अशी भावना महायुतीचेच आमदार व्यक्त करताना दिसतायत.
एकीकडे आणखी आमदारांना सोबत घेण्याबाबत महायुतीचे काही नेते नकारघंटा वाजवत आहेत पण ठाकरेंनी ऑपरेशन टायगरची धास्ती घेतलेली दिसतेय. जसे खासदार फुटले तसे आमदार फुटू नये म्हणून ठाकरेंनीही मोर्चेबांधणी सुरु केलीये. आज शिवालयात ठाकरेंनी त्यांच्या सर्व आमदारांची बैठख घेतली. पण या बैठकीला ठाकरेंचे 4 आमदार अनुपस्थित होते. पण बैठीकपुर्वी दिलेल्या प्रतिक्रियेत राऊतांनी पैशांसाठी आमदार विकले जाणार नाहीत असं म्हटलंय. तर कांग्रेस नेते नाना पटोलेंनी याचे परिणा सत्ताधाऱ्यांना भोगावे लागतील असं म्हटलंय. दुसरीकडे ठाकरेंनी आमदारांना कितीही डांबून ठेवलं तरी आमदार फुटणार असल्याचा दावा शिवसेना नेते रामदास कदमांनी केलाय.
आज ठाकरेंच्या बैठकीला बंडखोर खासदारांच्या मतदारसंघातले 2 आमदार आणि इतर एक असे एकुण विधानसभेचे तीन आमदार गैरहजर होते. म्हणजे 20 पैकी 16 ते 17 आमदार बैठकीला उपस्थित होते. त्यामुळे ऑपरेशन टायगरचा दुसरा अंक म्हणजे आमदारांचं बंड असणार का हाा प्रश्न उपस्थित होतोय. पण महायुतीतच याला आता मवाळ का असेना पण विरोध होताना दिसतोय. त्यामुळे येत्या काळात राजकीय घडामोडींचे आमि वेगवेगळ्या ऑपरेशन्सचे आणखी काही टिजर आणि ट्रेलर दिसतात हे पाहावं लागेल.