English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईत टक-टक गँग पुन्हा अॅक्टिव्ह; कार चालवताना काळजी घ्या, पोलिसांनी केलं महत्त्वाचं आवाहन!

Thak Thak Gang In Mumbai: मुंबईत टक टक गँगची दहशत वाढल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. काय आहे प्रकरण जाणून घेऊयात. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 31, 2025, 10:04 AM IST
मुंबईत टक-टक गँग पुन्हा अॅक्टिव्ह; कार चालवताना काळजी घ्या, पोलिसांनी केलं महत्त्वाचं आवाहन!
Thak Thak Gang active in Mumbai iPhone snatched from moving car

Thak Thak Gang In Mumbai: मुंबईच्या रस्त्यावर पुन्हा एकदा टक-टक गँगची दहशत पाहायला मिळाली आहे. ही टोळी अत्यंत चलाखीने रस्त्यावरील धावत्या गाड्यांना लक्ष्य करुन कारमधील मौल्यवान वस्तू घेऊन फरार होते. मुंबईत असे काही प्रकार उघड झाले आहेत. नवी मुंबईच्या एका तरुणासोबत हा प्रकार घडला आहे. हा तरुण कुर्लातील SLR पुलावरुन खाली उतरत असताना अचानक या टोळीतील काही टोळक्यांनी त्याची कार अडवली अन् काही कळायच्या आतच कारमधील सामान लंपास केले.

Add Zee News as a Preferred Source

ही संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ कारमध्ये लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. या फुटेजमध्ये स्पष्टपणे दिसतंय की ड्रायव्हरने पुलावरुन खाली उतरताना कारचा वेग कमी केला. तेव्हा अचानक एक तरुण कारजवळ आला आणि त्याने खिडकीवक जोरात टकटक केले. ड्रायव्हरने जेव्हा खिडकीची काच खाली केली तेव्हा अचानक दुसऱ्या खिडकीजवळ दुसरा व्यक्ती आला आणि त्याने कारचा विंडोजवळ टकटक केले.

ड्रायव्हरचे लक्ष भरकटल्याबरोबरच पहिल्या आरोपीने सीटवर ठेवलेला आयफोन घेऊन फरार झाला. पीडित तरुणाने दिलेल्या माहितीनुसार त्या लोकांनी आयफोन चोरला हे कळायच्या आतच ते घटनास्थळावरुन फरार झाले होते.

पोलिसांत तक्रार दाखल

घटनेनंतर पीडित तरुणाने विनोबा भावे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी आत्तापर्यंतच्या सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे.

पोलिसांनी लोकांना केले अवाहन

टक-टक गँग प्रकरणे यापूर्वी दिल्ली, मेरठबरोबर अनेक शहरात समोर आले होते. पोलिसांनी नागरिकांना अवाहन केले आहे की, कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीने तुमच्या कारचा दरवाजा उघडण्यास किंवा खिडकी उघडण्यास सांगितले तर त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका. लक्ष्य विचलित होऊ देऊ नका.

1) टक-टक गँग म्हणजे काय?

टक-टक गँग ही एक चोरट्यांची टोळी आहे जी अत्यंत चलाखीने रस्त्यावरील धावत्या किंवा थांबलेल्या गाड्यांना लक्ष्य करते. ते कारच्या खिडकीवर टकटक करून ड्रायव्हरचे लक्ष विचलित करतात आणि मौल्यवान वस्तू, जसे की मोबाइल फोन, पैसे किंवा इतर वस्तू चोरून फरार होतात.

2) मुंबई आणि नवी मुंबईत टक-टक गँगच्या घटना कशा घडल्या?

नवी मुंबईतील कुर्ला येथील SLR पुलावर एका तरुणाच्या कारला या गँगने लक्ष्य केले. ड्रायव्हरने कारचा वेग कमी केल्यावर एका व्यक्तीने खिडकीवर टकटक करून त्याचे लक्ष विचलित केले. त्याचवेळी दुसऱ्या व्यक्तीने दुसऱ्या खिडकीवरून कारमधील आयफोन चोरला आणि दोघेही फरार झाले. ही घटना कारमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.

3) टक-टक गँगच्या घटना कोणत्या शहरांमध्ये घडल्या आहेत?

टक-टक गँगच्या घटना मुंबई आणि नवी मुंबईसह दिल्ली, मेरठ आणि इतर अनेक शहरांमध्ये समोर आल्या आहेत.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Mumbai Crimemumbai crime latest newsmumbai crime latest news in hindiThak Thak Gang active in MumbaiThak-Thak gang

इतर बातम्या

स्टेजवर असं काय घडलं की अभिनेत्रीने रडत रडत इंडस्ट्रीच सोडल...

मनोरंजन