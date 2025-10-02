English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Deputy Municipal Commissioner Detained Bribe Case Video: उपायुक्तांवर कारवाई करण्यात आली त्यासंदर्भातील व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 2, 2025, 07:40 AM IST
बिल्डरकडून 25 लाखांची लाच घेताना उपायुक्तांना रंगेहात पकडलं; 15 लाख कॅश अन्... Video Viral
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई

Deputy Municipal Commissioner Detained Bribe Case Video: दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने म्हणजेच एसीबीने ठाण्यात एक मोठी कारवाई केली आहे. एसीबीने ठाणे महानगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये उपायुक्तांनाच लाच घेताना रंगेहात पकडलं आहे. विशेष म्हणजे उपायुक्त लाच घेतानाचा प्रकार कॅमेरात कैद झाला असून एसीबीने कशाप्रकारे त्यांना पकडलं याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. ही कारवाई बुधवारी सायंकाळी करण्यात आली. 

कोण आहेत हे उपायुक्त?

ठाणे महानगरपालिकेचे उपायुक्त शंकर पाटोळे (अतिक्रमण विभाग) यांना एसीबीने 25 लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडल्यानंतर ताब्यात घेतले आहे. उपायुक्त शंकर पाटोळे यांच्यावरील कारवाईच्या वृत्ताने महापालिका प्रशासनात खळबळ उडाली असून त्यांच्यावरील कारवाईचा व्हिडीओ चर्चेत आहे. 

कोणाकडून घेत होते लाच?

अभिराज डेव्हलपर्सचे मालक अभिजित कदम यांच्या तक्रारीनंतर एसीबीने ट्रॅप लावून पाटोळेंनी रंगेहात पकडलं. ठाणे महानगरपालिकेचे उपायुक्त असलेल्या शंकर पाटोळे यांनी यापूर्वी अभिराज डेव्हलपर्सचे मालक अभिजित कदम यांच्याकडून 10 लाख रुपये स्वीकारले होते. अभिराज डेव्हलपर्सकडून पाटोळेंनी एकूण 25 लाखांची मागणी केली होती. बुधवारी पाटोळेंना अभिजित कदमांकडून 25 लाख रुपयांची रोकड स्वीकारतान एसीबीने त्यांच्याच दालनामध्ये पकडलं. 

बुधवारी सायंकाळी पावणेसातच्या आसपास भ्रष्टाचार विरोधी पथकाचे अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या केबिनमध्ये जाऊन झडती घेतली. त्यावेळी त्यांच्या केबिनमध्ये रोख रक्कम आढळून आल्याचं सांगितलं जात आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दोन दिवसांपूर्वी व्हायरल झालेली कॉल रेकॉर्डिंग

शंकर पाटोळे हे ठाणे शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवायांचे काम पाहतात. एसीबीने ज्या प्रकरणात लाच घेताना पाटोळेंवर कारवाई करण्यात आली आहे त्या प्रकरणामध्ये घोडबंदर रोडवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी अभिराज डेव्हलपर्सचे मालकांकडून 25 लाख रुपयांची लाच मागितली होती. ज्यातील 10 लाख त्यांनी आधीच घेतले होते. एसीबीने त्यांच्या कार्यालयात छापा टाकून त्यांना 15 लाखांची लाच स्वीकारताना अटक केली. या कारवाईपूर्वी दोन दिवसांपूर्वी एका माजी अधिकाऱ्याचे कॉल रेकॉर्डिंग व्हायरल झाले होते, ज्यात पाटोळे यांचा उल्लेख होता. या घटनेमुळे ठाणे पालिकेतील इतर अधिकाऱ्यांवरही चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

FAQ

प्रश्न: एसीबीने ठाणे महानगरपालिकेत कोणावर कारवाई केली आहे?
उत्तर: ठाणे महानगरपालिकेचे उपायुक्त (अतिक्रमण विभाग) शंकर पाटोळे यांना एसीबीने लाच घेताना रंगेहाथ पकडले आहे. ही कारवाई दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला बुधवारी सायंकाळी करण्यात आली.

प्रश्न : शंकर पाटोळे कोण आहेत आणि त्यांचे काम काय आहे?
उत्तर: शंकर पाटोळे हे ठाणे महानगरपालिकेचे उपायुक्त (अतिक्रमण विभाग) आहेत. ते शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवायांचे काम पाहतात.

प्रश्न : शंकर पाटोळेंनी कोणाकडून लाच घेतली?
उत्तर: अभिराज डेव्हलपर्सचे मालक अभिजित कदम यांच्याकडून. अभिजित कदम यांच्या तक्रारीनंतर एसीबीने ट्रॅप लावून पाटोळेंना रंगेहाथ पकडले.

