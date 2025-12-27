ठाण्यात भाजपने आखला शिंदेंच्या पराभवचा प्लान, नमो ठाणे म्हणत...

ब्युरो रिपोर्ट, झी२४तास : ठाणे महानगरपालिकेत भाजप-शिवसेना एकत्र निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार आहे, जागावाटपचं निश्चित झालं नसलं तरी ठाण्यात प्रचारात भाजप बाजी मारताना दिसत आहे. संपूर्ण ठाण्यात जवळपास 16 ठिकाणी ठाणे भाजपाच्यावतीने बॅनरबाजी करण्यात आलीये, “नमो भारत, नमो ठाणे” या शिर्षकाखाली हे बॅनर लावण्यात आलेत. एक प्रकारे ठाणे भाजपाने निवडणूक प्रचाराचं रणशिंग फुंकलंय, शिवसेनेकडून अजून अंतिम प्रस्ताव आला नसल्यानं भाजपन नमो ठाणे म्हणत प्रचाराचा नारळ फोडलाय. तर शिवसेना मात्र प्रचारात उणे असल्याचं दिसत आहे.
एका बाजूला भाजपनं प्रचाराचं रणशिंग फुंकलंय. तर दुस-या बाजूला शिवसेनेनंही स्वतंत्र प्रचाराला सुरुवात करण्याचा निर्णय झालाय. ठाण्यातील प्रभाग क्रमांक 23मध्ये खासदार श्रीकांत शिंदेचे 4 स्वतंत्र प्रचार मेळावे आयोजित आहेत. दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्र प्रचार सुरु केल्याने युती होणार की नाही असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत.
ठाण्यात महायुतीचं अजून काहीच ठरत नसल्याने विरोधकांना टीकेला आयतं कोलीत मिळाल आहे. भाजपला ठाण्यात शिंदेंचा पराभव करायचा असल्याचा टोला खासदार संजय राऊतांनी लगावला आहे. तर एकनाथ शिंदेंनी राहू दोष किंवा शनिदोष आहे का याची खात्री करून घेतली पाहिजे असा खोचक सल्ला काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवारांनी दिला आहे.
एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांची मनातून युती झालीये. कोणतीही बंडखोरी होऊ नये यासाठी शिंदे, फडणवीसांनी अद्याप कोणतीच घोषणा केली नसल्याची शक्यता स्थानिक पत्रकांनी व्यक्त केली आहे. जागावाटपावर तोडगा काढण्यासाठी अंतिम प्रस्ताव करण्यासाठी भाजपने शिवसेनेला अल्टिमेटम दिला आहे. त्यात दोन्ही पक्ष आपआपल्या प्रचाराला लागलेत. नेते काहीच स्पष्ट करत नसल्याने कार्यकर्तेही संभ्रमात आहेत. त्यामुळे ठाण्यात भाजप-शिवसेनेचं ठरलं नसल्यानं दोन्ही पक्ष स्वतंत्र प्रचाराचा मैदानात उतरले आहेत, त्यात भाजपनं आघाडी मारताना दिसत आहे.