English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ठाण्यात भाजपने आखला शिंदेंच्या पराभवचा प्लान, नमो ठाणे म्हणत...

 ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीकरता भाजपाने अखेर प्रचाराला सुरुवात केली आहे. “नमो भारत, नमो ठाणे” या शिर्षकाखाली हे बॅनर लावण्यात आले आहेत. शिवसेनेकडून अजून अंतिम प्रस्ताव येणं बाकी आहे. त्यात भाजपनं प्रचार सुरु केल्याने कार्यकर्तेही संभ्रमात आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 27, 2025, 10:48 PM IST
ठाण्यात भाजपने आखला शिंदेंच्या पराभवचा प्लान, नमो ठाणे म्हणत...

ब्युरो रिपोर्ट, झी२४तास : ठाणे महानगरपालिकेत भाजप-शिवसेना एकत्र निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार आहे, जागावाटपचं निश्चित झालं नसलं तरी ठाण्यात प्रचारात भाजप बाजी मारताना दिसत आहे. संपूर्ण ठाण्यात जवळपास 16 ठिकाणी ठाणे भाजपाच्यावतीने बॅनरबाजी करण्यात आलीये, “नमो भारत, नमो ठाणे” या शिर्षकाखाली हे बॅनर लावण्यात आलेत. एक प्रकारे ठाणे भाजपाने निवडणूक प्रचाराचं रणशिंग फुंकलंय, शिवसेनेकडून अजून अंतिम प्रस्ताव आला नसल्यानं भाजपन नमो ठाणे म्हणत प्रचाराचा नारळ फोडलाय. तर शिवसेना मात्र प्रचारात उणे असल्याचं दिसत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

एका बाजूला भाजपनं प्रचाराचं रणशिंग फुंकलंय. तर दुस-या बाजूला शिवसेनेनंही स्वतंत्र प्रचाराला सुरुवात करण्याचा निर्णय झालाय. ठाण्यातील प्रभाग क्रमांक 23मध्ये खासदार श्रीकांत शिंदेचे 4 स्वतंत्र प्रचार मेळावे आयोजित आहेत. दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्र प्रचार सुरु केल्याने युती होणार की नाही असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत.

ठाण्यात महायुतीचं अजून काहीच ठरत नसल्याने विरोधकांना टीकेला आयतं कोलीत मिळाल आहे. भाजपला ठाण्यात शिंदेंचा पराभव करायचा असल्याचा टोला खासदार संजय राऊतांनी लगावला आहे.  तर एकनाथ शिंदेंनी राहू दोष किंवा शनिदोष आहे का याची खात्री करून घेतली पाहिजे असा खोचक सल्ला काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवारांनी दिला आहे.

एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांची मनातून युती झालीये. कोणतीही बंडखोरी होऊ नये यासाठी शिंदे, फडणवीसांनी अद्याप कोणतीच घोषणा केली नसल्याची शक्यता स्थानिक पत्रकांनी व्यक्त केली आहे. जागावाटपावर तोडगा काढण्यासाठी अंतिम प्रस्ताव करण्यासाठी भाजपने शिवसेनेला अल्टिमेटम दिला आहे. त्यात दोन्ही पक्ष आपआपल्या प्रचाराला लागलेत. नेते काहीच स्पष्ट करत नसल्याने कार्यकर्तेही संभ्रमात आहेत. त्यामुळे ठाण्यात भाजप-शिवसेनेचं ठरलं नसल्यानं दोन्ही पक्ष स्वतंत्र प्रचाराचा मैदानात उतरले आहेत, त्यात भाजपनं आघाडी मारताना दिसत आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Thanethane newsMahapalika Election 2025

इतर बातम्या

Beetroot Dosa Recipe: सकाळी घाईच्या वेळेत बनवा बीटरूट डोसा;...

Lifestyle