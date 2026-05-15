ठाण्यात शिवसेना-भाजप आमने सामने, महापालिकेत राडा; फक्त 5 मिनिटांत...

ठाणे महानगरपालिकेत 5 मिनिटांत 231 मंजूर केल्याने भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यानंतर दोघांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली.
ठाणे महापालिकेच्या महासभेत आज पुन्हा एकदा शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप आमनेसामने आल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. महासभेदरम्यान शेकडो कोटी रुपयांच्या सुमारे अडीचशे कामांना अवघ्या काही मिनिटांत मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप भाजपच्या नगरसेवकांनी केला आहे. या कामांची सविस्तर माहिती सभागृहात देण्यात आली नसल्याने भाजप नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
महासभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान वातावरण तापले. भाजप नगरसेवकांचा आरोप आहे की, शिवसेना शिंदे गटाकडून त्यांना बोलण्याची संधी दिली जात नाही तसेच सभागृहात विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यावेळी काही भाजप नगरसेवक थेट महासभेच्या पोडियमवर चढून घोषणाबाजी करताना दिसले. दरम्यान, प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर अचानक राष्ट्रगीत सुरू करण्यात आल्यानेही वाद निर्माण झाला. सभा सुरू असतानाच राष्ट्रगीत सुरू करून त्याचा अपमान झाल्याचा आरोप भाजप नगरसेवकांनी केला. राष्ट्रगीत संपल्यानंतर भाजप नगरसेवकांनी सभागृहात जोरदार गोंधळ घातला.
यानंतर भाजप नगरसेवकांनी नौपाडा पोलीस ठाण्याकडे पायी मोर्चा काढत शिवसेना शिंदे गटाच्या संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. राज्यात महायुती सरकार एकत्र काम करत असले तरी ठाणे महापालिकेत मात्र भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटातील संघर्ष पुन्हा उफाळून आल्याचे दिसत आहे. ठाणे मनपेत शिवसेना शिंदे गटाचे सर्वाधिक नगरसेवक असले तरी भाजपचे 29 नगरसेवक सातत्याने आक्रमक भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात ठाण्यात भाजप विरुद्ध शिवसेना संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शिवसेनेने अवघ्या 5 मिनिटांत सभेच्या पटलावरील 232 पैकी 231 विषय मंजुर केल्याने संतापलेल्या भाजप नगरसेवकांनी व्यासपीठावरच ठिय्या आंदोलन सुरु केले. मात्र शिवसेनेने राष्ट्रगीत घेऊन सभा विसर्जित करत आंदोलन मोडीत काढल्याने राष्ट्रगीताचा अपमान केल्याचा आरोप करत याप्रकरणी पोलिसात तक्रार देण्यासाठी गेले. यामुळे दोन्ही पक्षांचा सभागृहातील वाद आता पोलिस ठाण्यापर्यंत पोहोचला आहे.
ठाणे महापालिकेतील सुमारे ३,५०० कोटी रुपयांच्या विकास निधीच्या वाटपावरून दोन्ही पक्षांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत. भाजपची आक्रमकता: ठाणे पालिकेत स्पष्ट बहुमत मिळाले नसले तरी भाजप सत्तेत सहभागी आहे. परंतु, भाजपचे स्थानिक आमदार संजय केळकर आणि निरंजन डावखरे हे पालिकेत 'चौकीदाराची' भूमिका बजावत असल्याचे सांगत आहेत. प्रशासनावर दबाव: भाजपचे नेते सातत्याने पालिकेच्या प्रकल्पांमधील त्रुटी, अंतर्गत मेट्रो कामे आणि विविध घोटाळ्यांवर बोट ठेवून आयुक्त व अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत आहेत. यामुळे सत्तेत असूनही भाजप प्रभावी विरोधकासारखी भूमिका घेत असल्याने शिंदे गटाची कोंडी होत आहे