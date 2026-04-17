Not Reachable सहर शेख वानखेडेमध्ये; MI vs PBKS सामन्यादरम्यान कोणाला गेम ओव्हरचा इशारा?

Kise Haraya Fame Sahar Sheikh at Wankhede : आयपीएल सामन्यांमध्ये बरीच कलाकार मंडळी आणि विविध क्षेत्रांतील प्रसिद्ध चेहरे सामना पाहण्यासाठी स्टेडियमवर येताना दिसतात. याच गर्दीमध्ये मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर एक अनपेक्षित चेहरासुद्धा दिसला.   

सायली पाटील | Updated: Apr 17, 2026, 08:11 AM IST
Kise Haraya Fame Sahar Sheikh at Wankhede :  'कैसे हराया...' म्हणत जितेंद्र आव्हाडांना डिवचणाऱ्या आणि मनपा निवडणुकीनंतर चर्चेत असणाऱ्या मुंब्र्यातील सहर शेख पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरत आहेत. ठाणे महानगरपालिका हद्दीत येणाऱ्या मुंब्र्यामधील प्रभाग क्रमांक 30 मधील नगरसेविका सहर शेख व त्यांचे वडील युनिस शेख बोगस जात प्रमाणपत्रप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. किंबहुना जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर ते दोघंही कोणाच्याच संपर्कात नव्हते. मात्र अचानकत मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियममध्ये सहर शेख आल्याचं दिसून आलं. सोशल मीडियावर याची बरीच चर्चा झाली. 

गुरुवारी संपूर्ण वादावर माध्यमांसमोर येऊन प्रतिक्रिया देणार असल्याचं म्हटलं जात असताना सहर संपर्काबाहेर गेल्या. ज्यानंतर याच Not Reachable झालेल्या सहर शेख गुरुवारीच मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर पार पडलेल्या मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब या संघांदरम्यान खेळल्या गेलेल्या सामन्याचा आनंद घेताना दिसल्या. 

शासकीय अधिकाऱ्यांची दिशाभूल 

बोगस OBC प्रमाणपत्रप्रकरणातील वादानं डोकं वर काढलेलं असतानाच सहर शेख गेले दोन दिवसांपासून नॉट रिचेबल झाल्या होत्या. सहर शेख आणि युनुस शेख यांच्यावर अजित पवार गटाचे नेते जावेद सिद्दिकी यांच्याकडून शासकीय अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करत बोगस OBC प्रमाणपत्र घेतल्याचा खुलासा केला होता. मात्र इथं या चर्चा सुरू असतानाच थेट मैदानावरूनच सहर यांच्या पोस्टनं लक्ष वेधलं. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : सूर्य आग ओकणार; उष्ण ते अतिउष्ण हवामानामुळं कुठं होरपळ वाढणार? या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष नको 

मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर  मध्ये झालेल्या MI vs PBKS सामन्यामध्ये सहर शेख यांनी आपल्या इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर केल्या. या पोस्टमध्ये त्यांनी Game Over असंही लिहिलं. ज्यामुळं एकंदरीत पुन्हा सहर यांनी आपल्या विरोधकांना डीवचण्याचा प्रयत्न केल्याचं म्हटलं जात आहे. 

गेल्या दोन दिवसापासून सहर शेख आणि त्यांचे वडील युनुस शेख हे मुंब्र्यात नसल्याची माहिती मिळाली होती. एमआयएम गटनेते यांनी त्यांच्या घरात काही आपत्कालीन परिस्थिती असल्याची माहिती दिली होती. मात्र सहर यांचा वानखेडेमधील व्हिडिओ आणि त्यांचा उत्साह पाहता आता हा 'गेम ओव्हर'चा इशारा नेमका कोणासाठी आहे, याचबाबतच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

Aajche Rashi Bhavishya 17 April 2026: चैत्र अमावास्येला सू...

भविष्य