Not Reachable सहर शेख वानखेडेमध्ये; MI vs PBKS सामन्यादरम्यान कोणाला गेम ओव्हरचा इशारा?

Kise Haraya Fame Sahar Sheikh at Wankhede : 'कैसे हराया...' म्हणत जितेंद्र आव्हाडांना डिवचणाऱ्या आणि मनपा निवडणुकीनंतर चर्चेत असणाऱ्या मुंब्र्यातील सहर शेख पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरत आहेत. ठाणे महानगरपालिका हद्दीत येणाऱ्या मुंब्र्यामधील प्रभाग क्रमांक 30 मधील नगरसेविका सहर शेख व त्यांचे वडील युनिस शेख बोगस जात प्रमाणपत्रप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. किंबहुना जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर ते दोघंही कोणाच्याच संपर्कात नव्हते. मात्र अचानकत मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियममध्ये सहर शेख आल्याचं दिसून आलं. सोशल मीडियावर याची बरीच चर्चा झाली.
गुरुवारी संपूर्ण वादावर माध्यमांसमोर येऊन प्रतिक्रिया देणार असल्याचं म्हटलं जात असताना सहर संपर्काबाहेर गेल्या. ज्यानंतर याच Not Reachable झालेल्या सहर शेख गुरुवारीच मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर पार पडलेल्या मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब या संघांदरम्यान खेळल्या गेलेल्या सामन्याचा आनंद घेताना दिसल्या.
बोगस OBC प्रमाणपत्रप्रकरणातील वादानं डोकं वर काढलेलं असतानाच सहर शेख गेले दोन दिवसांपासून नॉट रिचेबल झाल्या होत्या. सहर शेख आणि युनुस शेख यांच्यावर अजित पवार गटाचे नेते जावेद सिद्दिकी यांच्याकडून शासकीय अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करत बोगस OBC प्रमाणपत्र घेतल्याचा खुलासा केला होता. मात्र इथं या चर्चा सुरू असतानाच थेट मैदानावरूनच सहर यांच्या पोस्टनं लक्ष वेधलं.
मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर मध्ये झालेल्या MI vs PBKS सामन्यामध्ये सहर शेख यांनी आपल्या इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर केल्या. या पोस्टमध्ये त्यांनी Game Over असंही लिहिलं. ज्यामुळं एकंदरीत पुन्हा सहर यांनी आपल्या विरोधकांना डीवचण्याचा प्रयत्न केल्याचं म्हटलं जात आहे.
गेल्या दोन दिवसापासून सहर शेख आणि त्यांचे वडील युनुस शेख हे मुंब्र्यात नसल्याची माहिती मिळाली होती. एमआयएम गटनेते यांनी त्यांच्या घरात काही आपत्कालीन परिस्थिती असल्याची माहिती दिली होती. मात्र सहर यांचा वानखेडेमधील व्हिडिओ आणि त्यांचा उत्साह पाहता आता हा 'गेम ओव्हर'चा इशारा नेमका कोणासाठी आहे, याचबाबतच्या चर्चांना उधाण आलं आहे.