1900 कोटी रुपयांना विकला ठाण्यातील सर्वात मोठा मॉल! भारतातील सर्वात महागडा व्यवहार; रातोरात बदललं नाव

Thane Real Biggest Mall Sold: ठाण्यात येणारी प्रत्येक व्यक्ती कधी ना कधी या मॉलमध्ये गेली असणार. अत्यंत प्राइम लोकेशनला असलेला हा मॉल कोणी विकत घेतलाय माहितीये?

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 23, 2025, 08:59 AM IST
ठाण्याचं महत्त अधोरेखित करणारा व्यवहार (फोटो - youtube/brainwing5070 वरील व्हिडीओवरुन साभार)

Thane Real Biggest Mall Sold: मेट्रोमुळे चर्चेत असलेलं ठाणे पुन्हा चर्चेत आलं आहे ते एका मोठ्या प्रॉपर्टी डीलमुळे! ठाण्यातील सर्वात मोठा मॉल अशी ओळख असलेल्या विवियाना मॉलची विक्री झाली असून हा व्यवहार तब्बल 1900 कोटी रुपयांचा असल्याची माहिती समोर आली आहे. विवियाना मॉलचं नाव अचानक बदलण्यात आल्याची ठाणेकरांमध्ये जोरदार चर्चा आहे. मात्र मॉलचं नाव अचानक बदलण्यामागील कारण ठरलं आहे मॉलचे मालकी हक्कांचं हस्तांतरण झालं आहे. विवियाना मॉल अधिकृतपणे 'लेक शोर इंडिया अ‍ॅडव्हायझरी' कंपनीने विकत घेतला आहे. या कंपनी अबू धाबीमधील इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) चे पाठबळ असून 1900 कोटींना झालेला हा व्यवहार भारतामधील रिटेल क्षेत्रातील सर्वात मोठा व्यवहार ठरला आहे. या व्यवहाराच्या माध्यमातून ठाण्याची व्यवसायिक केंद्र म्हणून ओळख अधिक घट्ट होत असल्याचं अधोरेखित होत आहे. 

आधी कोणाकडे होती मालकी?

मॉलच्या अधिग्रहणासह, विवियाना मॉलचे नाव आता 'लेक शोर' असे रिब्रॅण्डींग केले जाणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) मधील सर्वात प्रिय शॉपिंग आणि लाइफस्टाइल स्थळांमध्ये या मॉलचं नाव घेतलं जाईल असा विश्वास नव्या मालकाकडून व्यक्त केला जात आहे. पूर्वी विवियाना मॉलची मालकी सिंगापूरच्या सार्वभौम संपत्ती निधी पुरवठादार जीआयसी आणि रिअल इस्टेट डेव्हलपर अश्विन शेठ ग्रुपकडे होती. मुंबई-नाशिक महामार्गाला लागून असलेला हा मॉल ठाणे शहरातील एक प्रमुख रिटेल स्पेस म्हणून ओळखले जातो.  दरवर्षी लाखो ग्राहक या मॉलला भेट देतात. अनेक जागतिक दर्जाचे ब्रँड, मनोरंजन क्षेत्रातील कंपन्या आणि बरीच रेस्तरॉरंट्स या मॉलमध्ये आहेत.

नवीन मालक नव्या अपेक्षा

लेक शोरकडे या मॉलची मालकी गेल्याने मॉलची स्थिती सुधारेल, नवीन गुंतवणूक, नाविन्यपूर्ण धोरणे आणि सुधारित ग्राहक अनुभव देता येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सर्वात मोठा व्यवहार

1900 कोटी रुपयांच्या या अधिग्रहणामुळे भारतातील रिअल इस्टेट आणि रिटेल क्षेत्रात एक नवीन विक्रम नोंदवला गेला आहे. उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते या माध्यमातून भारताच्या रिटेल विकासावर तसेच एमएमआरअंतर्गत येणाऱ्या ठाण्याचं धोरणात्मक महत्त्व लक्षात आल्याचे हे संकेत आहेत. तलावांचे शहर म्हणून ओळखले जाणारे ठाणे आता वेगाने कॉर्पोरेट, निवासी आणि रिटेल पॉवरहाऊसमध्ये रूपांतरित होत आहे. उत्तम कनेक्टिव्हिटी, प्रीमियम गृहनिर्माण प्रकल्प आणि वाढत्या शहरी लोकसंख्येसह, हे शहर लेक शोर सारख्या मोठ्या प्रमाणात रिटेल डेस्टिनेशनसाठी एक उत्तम पर्याय म्हणून नवारुपास येईल. 

