Marathi News
'शिवसेनेमुळे मुंबईत भाजपचं नुकसान', केंद्रीय नेतृत्वासमोर राज्यातील नेत्यांची भूमिका? महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ!

Bjp On Shivsena: 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 20, 2026, 03:37 PM IST
'शिवसेनेमुळे मुंबईत भाजपचं नुकसान', केंद्रीय नेतृत्वासमोर राज्यातील नेत्यांची भूमिका? महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ!
भाजप

Bjp On Shivsena: मुंबई महापालिकेत सत्तास्थापनेसाठी सध्या जोरदार रस्सीखेच सुरु आहे. शिवसेना-भाजप युतीचा गेल्या 25 वर्षांचाच सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला वापरावा अशी मागणी शिंदेंच्या शिवसेनेनं केलीय. भाजप- शिवसेना युतीत ज्या पक्षाचे संख्याबळ जास्त त्या पक्षाकडे महापौरपद आणि स्थायी समिती असायची. गेली 25 वर्षे मुंबई महापालिकेत शिवसेना मोठा भाऊ राहिलाय. मात्र, आता भाजप मोठा भाऊ असल्यानं भाजपकडे महत्वाची पदे राहतील. मात्र सुरुवातीच्या काळातील महापौरपद शिवसेनेला देऊन इतर सत्तावाटप गेल्या 25 वर्षांतील युतीच्या फॉर्म्युलाप्रमाणे व्हावे अशी मागणी शिवसेनेनं केलीय. दुसरीकडे भाजपचे राज्यातील नेते शिवसेनेच्या कामगिरीवर नाराज आहेत. शिवसेनेची मुंबईतील कामगिरी निराशाजनक असल्याचं भाजपच्या राज्यातील नेत्याचं मत बनलंय. काय घडलंय नेमकं? जाणून घेऊया.

मुंबई महापौरासाठी दिल्लीत बैठक 

मुंबई महापौरपदाबाबत दिल्लीत खलबतं होणार आहेत. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात रात्री शिवसेना आणि भाजपची बैठक होणार आहे. अमित साटम आणि राहुल शेवाळेंची बैठक होईल.बीएमसीतील सत्तास्थापनेबाबत चर्चा होणार आहे. राहुल शेवाळे थोड्याच वेळात दिल्लीसाठी रवाना होणार असल्याची माहिती आहे.अमित साटम दिल्ली दौ-यावर असल्याने तिथेच बैठक होणार आहे.दरम्यान मुंबईबाबत दिल्लीत होत असलेल्या बैठकीवर राऊतांनी टीका केलीय.महापौर महायुतीचाच होणार, मग सौदेबाजी कशासाठी करताय असा सवाल खासदार संजय राऊतांनी उपस्थित केलाय.. हॉटेलमध्ये नगरसेवक लपवायची वेळ का येते असा सवालही राऊतांनी विचारलाय

काय म्हणाले अमित साटम?

प्रत्येक जागेचा अभ्यास करुन जागावाटप करण्यात आलं होतं. जागावाटप योग्यच होतं. 118 जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत महायुतीने प्राप्त केले. उमेदवारी योग्य होती हे निकालातून स्पष्ट झालंय, असे अमित साटम म्हणाले. 

'भाजपचाच महापौर'

मुंबईत भाजपचाच महापौर होणार असल्याचं भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सांगितलंय...तसेच 30 जानेवारीला महापौरपदाबाबत निर्णय होणार असल्याची माहिती वरिष्ठ नेत्यांची झी 24 तासला दिलीये.

शिवसेनेची कामगिरी निराशाजनक'

शिवसेनेची मुंबईतील कामगिरी निराशाजनक असल्याची भूमिका महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी मांडल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीय. केंद्रीय नेतृत्वासमोर राज्यातील नेत्यांनी ही भूमिका मांडलीय.  यावेळी शिवसेनेच्या हॉटेल पॉलिटिक्सवरही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. शिंदेंनी 90 जागा लढून केवळ 29 जागा जिंकल्याने महायुतीचा स्ट्राईक रेटवर परिणाम झाल्याचं मत राज्यातील नेत्यांनी व्यक्त केलंय. भाजपने जास्त जागा लढवल्या असत्या तर 100हून अधिक जागा मिळाल्या असत्या, राज्यातील नेत्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे भूमिका मांडल्याची माहिती समोर आली.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

