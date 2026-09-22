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भारतीयांचं टेन्शन वाढवणारी बातमी! सुपर एल निनोचं परिणाम फक्त पावसावर नाही; यंदा हिवाळ्यात...

आता बातमी चिंता वाढवणारी आहे. भारतावर सुपर एल निनोचे संकट ओढावणार आहे. हिवाळाही उन्हाचा ताप वाढणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 22, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:22 PM IST
भारतीयांचं टेन्शन वाढवणारी बातमी! सुपर एल निनोचं परिणाम फक्त पावसावर नाही; यंदा हिवाळ्यात...
Image Credit: super el nino

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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