25 डिसेंबरला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरुन पहिल्या विमानाचे टेकऑफ; अत्यंत महत्वाची लाईव्ह ऑपरेशनल ट्रायल यशस्वी

Navi Mumbai International Airport Is Ready For Commercial Fligh First Flight : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (NMIA) 25 डिसेंबर रोजी व्यावसायिक उड्डाणासाठी सज्ज आहे. विमानतळ प्राधिकरणाने ऑपरेशनल रेडीनेस अँड एअरपोर्ट ट्रान्सफर (ORAT) कार्यक्रमाअंतर्गत गेल्या वर्षभरात अनेक वेळा लाईव्ह ऑपरेशनल ट्रायल घेतल्या. लाईव्ह ऑपरेशनल ट्रायल यशस्वी झाला आहे. 25 डिसेंबरला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरुन पहिल्या विमानाचे टेकऑफ होणार आहे.
विमान सेवा सुरु करण्याच्या अनुषंगाने आठवड्यातून अंदाजे दोनदा लाईव्ह चाचण्या घेण्यात आल्या. या चाचण्यांमध्ये सहभागी प्रवाशांची संख्या वेगवेगळी होती. काहींमध्ये सुमारे 50 लोक सहभागी होते, तर पीक-सीझन परिस्थितीत 1,000 हून अधिक ट्रायल प्रवाशांचा समावेश होता. ORAT ही एक पद्धतशीर प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे विमानतळाची इमारत, तंत्रज्ञान, कर्मचारी आणि कामाच्या पद्धतींची वास्तविक परिस्थितीत चाचणी केली जाते जेणेकरून विमानतळ पूर्णपणे कार्यरत आहे याची खात्री केली जाऊ शकेल.
ORAT चा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे लाईव्ह ऑपरेशनल ट्रायल, ज्याला विमानतळाचे "फुल ड्रेस रिहर्सल" असेही म्हणतात, ज्यामुळे ऑपरेशन्स सुधारण्यास मदत झाली . या चाचण्यांमध्ये, कर्मचारी आणि स्वयंसेवकांनी प्रवाशांची भूमिका बजावली. चेक-इन काउंटर, सुरक्षा तपासणी, बोर्डिंग गेट्स, बॅगेज हँडलिंग सिस्टम आणि आपत्कालीन तयारीची मॉक बोर्डिंग पास आणि बॅगेजसह चाचणी करण्यात आली. या मॉक ड्रिलमध्ये हरवलेली कागदपत्रे, मदतीची आवश्यकता असलेल्या प्रवाशांचे, मोठ्या आकाराच्या बॅगा, विमानात विलंब आणि सुरक्षा कोंडी यासारख्या दैनंदिन समस्यांचे जाणीवपूर्वक अनुकरण केले गेले. यामुळे पथकांना उणीवा ओळखण्यास आणि कामकाज सुधारण्यास मदत झाली.
विमानतळ प्राधिकरणाच्या मते , चाचण्यांदरम्यान आलेल्या सर्व समस्यांची नोंद करण्यात आली. एका वेळी, 1,300 हून अधिक समस्या नोंदवण्यात आल्या होत्या, ज्या नंतर सोडवण्यात आल्या. २५ डिसेंबर रोजी एनएमआयए उघडेल तेव्हा टर्मिनल, धावपट्टी आणि सर्व आवश्यक यंत्रणा पूर्णपणे कार्यरत होतील. सर्व एजन्सींमधील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल आणि प्रवाशांना त्रासमुक्त प्रवासाचा अनुभव मिळेल.