'माझ्या स्वतःच्या गाडीत मला...', मराठा आंदोलकांकडून अभिनेत्रीला मिळाली धक्कादायक वागणूक; 'जय महाराष्ट्र!च्या घोषणा देत...'

Actress Questions Safety In Mumbai During Maratha Protest: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन दक्षिण मुंबईमध्ये मराठा आंदोलकांनी ठिय्या मांडला आहे. आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात सुरु असलेल्या आंदोलनाचा आज चौथा दिवस आहे. आज सोमवार असल्याने मोठ्या संख्येनं मुंबईकर कामानिमित्त दक्षिण मुंबईत दाखल होणार असल्याने सुरक्षा अधिक कठोर करण्यात आली आहे. दरम्यान, सध्या सुरु असलेल्या आंदोलनाचा सर्वसमान्यांबरोबरच सेलिब्रिटींनाही फटका बसत आहे. याच आंदोलनामध्ये हुल्लडबाजी सुरु असल्याचा आरोप अभिनेत्री सुमोना चक्रवर्तीने केला आहे. सुमोनाने तिच्या इन्स्टाग्राम पोस्टमधून तिला आलेला धक्कादायक अनुभव शेअर केला आहे.
सुमोनाने दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी 31 ऑगस्ट रोजी आंदोलकांनी सुमोनाच्या गाडीला घेरलं. मुंबईत कायदा-सुव्यवस्था आहे की नाही असा प्रश्न पडल्याचंही सुमोनाने नमूद केलं आहे. सुमोनाने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये, "आज दुपारी 12:30 वाजता मी कुलाबा ते फोर्ट मार्गावरुन जात असताना अचानक माझ्या गाडीचा रस्ता एका जमावाने अडवला. गळ्यात भगवं वस्र असलेल्या माणसाने माझ्या गाडीच्या बोनेटवर हात आपटला. त्याचे मित्र माझ्या गाडीच्या खिडक्यांवर हात आपटत 'जय महाराष्ट्र!'च्या घोषणा देत हसत होते. पाच मिनिटांत दोनदा हीच घटना घडली. तिथे कोणताही पोलीस नव्हता (नंतर दिसलेले पोलीस फक्त बसून गप्पा मारत होते,)" असं म्हटलं आहे.
"मी जवळपास आयुष्यभर मुंबईत आणि विशेषतः दक्षिण मुंबईत राहिले आहे. या कालावधीमध्ये मला कधीच असुरक्षित वाटले नव्हते. पण आज अनेक वर्षांत पहिल्यांदाच भरदिवसा माझ्या स्वतःच्या गाडीत असताना मला खरंच असुरक्षित वाटले. माझ्यासोबत एक मित्र होता, ही एकमेव दिलासादायक गोष्ट होती. जर मी एकटी असती तर काय झाले असते, हा विचार माझ्या मनात आला तरी अंगाचा थरकाप उडतो. मी व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्याचा विचार केला;पण त्यामुळे ते आणखी चिथावले जातील, असे वाटल्याने मी व्हिडीओ शूट करणं टाळलं. तुम्ही कोणीही असा किंवा कुठेही असा कायदा आणि सुव्यवस्था कोणत्याही क्षणी कोलमडू शकते, हे समजल्यावर खूप भीती वाटते," असं सुमोनाने पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
"कायद्याच्या व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्याचं दिसून आलं. शांततापूर्ण आंदोलनेही अस्तित्वात आहेत. आम्ही यापेक्षाही अधिक महत्त्वाच्या कारणांसाठी अशी आंदोलने पाहिली आहेत. तरीही पोलीस अशा आंदोलनांवर कारवाई करतात. पण इथे? हा बेकायदेशीरपणाचा कळस झाला आहे. एक कर भरणारी नागरिक, एक महिला आणि या शहरावर प्रेम करणारी व्यक्ती म्हणून मला या प्रकारामुळे खूप त्रास झाला आहे. आम्हाला या प्रशासकीय आणि नागरिक जबाबदाऱ्यांचा ज्या पद्धतीने उपहास सुरु आहे त्यापेक्षा नक्कीच चांगले जीवन मिळण्याचा अधिकार आहे," असंही सुमोनाने म्हटलंय.
पोस्ट शेअर करताना समोनाने, "ही सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था वाटत नाही. हा प्रगतीशील समाज वाटत नाही. ते ज्या डिजिटल भारताबद्दल बोलत राहतात तो हा नाही. कारण जेव्हा जातीयवाद, धर्म, राजकारण, भ्रष्टाचार, नोकरशाही, निरक्षरता आणि बेरोजगारी हे नाटक चालू असते - तेव्हा तो विकास असत नाही. हा विनाशाकडे जाण्याचा मार्ग आहे," असंही नमूद केलं आहे.
दक्षिण मुंबईतील मराठा आरक्षण आंदोलन कुठे सुरू आहे?
आंदोलन आझाद मैदानात सुरू आहे आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चालू आहे.
आंदोलनाचा कितवा दिवस आहे?
आज, 1 सप्टेंबर 2025 रोजी, आंदोलनाचा चौथा दिवस आहे.
आंदोलनामुळे दक्षिण मुंबईत कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत?
सोमवार असल्याने मोठ्या संख्येने मुंबईकर दक्षिण मुंबईत येणार असल्याने सुरक्षाव्यवस्था अधिक कठोर करण्यात आली आहे.