मुंबईत 'केरळ स्टोरी'! Instagram वर मैत्री, दारू पाजून केलेला लैंगिक अत्याचार; अल्पवयीन विद्यार्थिनीची कहाणी हादरवून सोडणारी

द केरळ स्टोरी हा चित्रपट तुम्ही पाहिला असेल. यात केरळमधील विद्यार्थींसोबत लव्ह जिहादचं भयान वास्तव जगासमोर मांडण्यात आलंय. चित्रपटातील घटना पाहून प्रेक्षकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. त्यात महाराष्ट्रातील नाशिकमधील प्रसिद्ध आयटी कंपनीतील प्रकरण ताज असताना मुंबईतील एका प्रकरणाची आठवण होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईजवळच्या मीरा रोडमध्ये एक मुस्लिम पुरुष एका अल्पवयीन मुलीला हळूहळू आपल्या प्रेम जाळ्यात गुंतवतो. जेव्हा ती त्याच्या प्रेमात वेडी होते, तेव्हा तो एका हॉटेलमध्ये घेऊन जातो आणि तिथे त्याच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवतो. त्यानंतर धक्कादायक म्हणजे, तो तिच्यावर इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकायला सुरुवात करतो. या प्रकरणात पोलिसांनी लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केलाय.
आम्ही तुम्हाला सांगतो हे प्रकरण तीन वर्षांपूर्वीच आहे. 2023 मध्ये कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या एका सौद खान नावाच्या मुलाने इंस्टाग्रामवर रील बनवण्यासाठी 11 वीत शिकणाऱ्या एका मुलीशी ओळख केली. इंस्टाग्रामवर ओळख झाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये संवाद व्हायला लागला. त्यानंतर त्यांच्या गाठीभेटी होऊ लागल्या. एका दिवशी सौद खानने मुलीला आमिष दाखवून उत्तनच्या जंगलातील एका हॉटेलमध्ये घेऊन गेला. इथे या हॉटेलमध्ये त्याने त्या मुलीचे आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडीओ काढले. त्याची मजल इथेच थांबली नाही, त्याने मुलीकडून दररोज पैसे मागायला सुरूवात केली. कधी हजार रुपये, तर कधी दीड हजार अशी पैशांची मागणी सुरु झाली. मुलीने पैसे दिले नाहीत तो तिला मारहाण करायचा.
धक्कादायक म्हणजे एका दिवशी सौद खान त्या मुलीला एका मित्राच्या घरी घेऊन गेला. त्या ठिकाणी अनेक मुलं आणि मुली होतं, जे की वेगवेगळ्या प्रकारच्या अमली पदार्थांचे सेवन करत होते.
त्या मुलीने पुढे सांगितलं की, या घरात पीडितेला जबरदस्तीने दारू पिण्यास भाग पाडलं गेलं. त्यानंतर तिथे तिच्या शारीरिक छळ करण्यात आला. तिथे राहणाऱ्या आपाने, सौद खानने तिचे ब्रेनवॉशिंग करण्यास सुरुवात केली. यानंतर, सौद खान तिला वारंवार आपाच्या घरी घेऊन येऊ लागला. या काळात, पीडिता तिच्या कुटुंबापासून पूर्णपणे दुरावत गेली होती.
एवढंच नाहीतर सौद खानने पीडितेला नमाज अदा करण्यासही भाग पाडले. त्यानंतर तिला दर शुक्रवारी नमाज पठाण करायला सांगितलं. त्याच्या मोठ्या भावानेही एका हिंदू मुलीशी लग्न केलं आहे. त्या मुलीला कुटुंबाने स्वीकारला आहे. असं सांगून तो त्या मुलीची फसवणूक करत होता. ऑक्टोबर 2024 मध्ये, जेव्हा मुलीच्या कुटुंबीयांनी तिच्यावर दबाव टाकला, तेव्हा सौद खानने तिला सोडून दिलं. त्यानंतर, 17 ऑक्टोबर रोजी, त्या मुलीने सातव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. या प्रयत्नात तिचा जीव वाचला पण ती महिनाभर कोमात होती. तिच्या उपचारासाठी 40 लाखांचा खर्च झाला होता.
या घटनेची धास्ती घेऊन तिच्या कुटुंबाने मीरा रोडमधून पळून गेले होते. मीरा रोडनंतर ते नायगावमध्ये एक घर भाड्याने घेऊन राहायला लागले. पण त्यांच्यामागील संकट संपत नव्हतं. चार महिन्यांपूर्वी, सौद खानने विविध सोशल मीडिया खात्यांद्वारे पीडितेशी संपर्क साधत होता. तो तिला दररोज धमक्यांचे मेसेज पाठवत होता. ज्यात जीवे मारण्याच्या धमक्या आणि तिचे नग्न फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत होता.
पोलिसांनी सांगितलं की मिळालेल्या माहितीनुसार दोन दिवसांपूर्वी मीरा रोडमध्ये पीडितेच्या भावालाही काही लोकांनी घेरले होतं आणि त्याला धर्मविरोधी शब्द बोलण्यास सांगितलं होतं. त्याने नकार दिल्यावर त्याला मारहाण करण्यात आली. या कुटुंबाने अखेर पोलिसांत एफआयआर दाखल केलीय. मीरा रोड पोलिसांनी सौद खानविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी मुलाला अटक करण्यासाठी पोलीस छापे टाकत आहेत.