मुंबईतील 'या' महत्त्वकांक्षी प्रकल्पाच्या अंतिम टप्प्यात तब्बल 2 हजार कोटींची वाढ, प्रवाशांना कसा फायदा होणार?

Coastal Road: कोस्टल रोड हा मुंबई महापालिकेचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. कोस्टल रोडमुळं वाहतुक कोंडी कमी झाली आहे. मात्र असे असले तरी या प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. प्रकल्पाचा खर्च अंतिम टप्प्यापर्यंत तब्बल 14,779 कोटी रुपयांवर पोहोचला. सुरुवातीला यासाठी 12,721 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी 2 हजार कोटींची वाढ झाली आहे.
मुंबई महापालिकेचा किनारी रस्ता प्रकल्प अर्थात कोस्टल रोड जवळपास पूर्ण झाला असून, तो वाहतुकीसाठी टप्प्याटप्प्याने खुला करण्यात येत आहे. प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे-वरळी सागरी सेतूपर्यंतचा हा मार्ग मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेस मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे.
कोस्टल रोडच्या प्रकल्पासाठी 12,721 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, बांधकामातील बदल, अतिरिक्त कामे आणि करांचा भार यामुळे खर्च सुमारे 2,058 कोटींनी वाढला आहे.
वरळीत दोन खांबांमधील अंतर 120 एवढे करून जलवाहतुकीसाठी मार्ग खुला करण्यासाठी एकल खांबाच्या आधारे बांधकाम करण्यात आले. यामुळे 222.92 कोटींनी खर्च वाढला. त्यामुळे एकूण खर्च 13,983.83 कोटींवर पोहोचला. त्यानंतर समुद्रकिनारी नवीन टेट्रापॉडच्या कामामुळे या प्रकल्प खर्चात ४६.२७ कोटींनी वाढ होत एकूण प्रकल्प खर्च १४,०३०.१० कोटींवर पोहोचला.
कोस्टल रोड 24 तास वाहतुकीसाठी खुला केल्याने वाहनांची वर्दळ दुपटीने वाढली आहे. या रस्त्याच्या देखभालीसाठी पालिकेने पाच वर्षांसाठी कंत्राटदाराची निवड केली असून, त्याकरिता एकूण 88 कोटी 43 लाख रुपये खर्च येणार आहे. त्यात अग्निसुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे, अपघातप्रसंगी आवश्यक व तत्काळ सेवा, शिवाय रस्त्याची देखभाल, बोगद्यातील आवश्यक सुविधा, स्कोडा प्रणालीची देखभाल याचा समावेश आहे.
दररोज कोस्टल रोडवरून दररोज हजारो वाहनांची ये-जा होत आहे. या रस्त्याची योग्य पद्धतीने देखभाल होणे सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. दरम्यान, या रस्त्यावर मोठा अपघात किंवा हानी झाल्यास त्याचा वेगळा विचार केला जाईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.