मुंबईत धोकादायक झाडाचा तिसरा बळी, चेंबुर, भाईंदरनंतर आता कुर्ल्यात झाड कोसळून दोघांचा मृत्यू

मुंबईत धोकादायक झाडाचा तिसरा बळी गेलाय. कुर्ल्यात झाड कोसळून ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झालाय. ज्येष्ठ नागरिकाचा मृतदेह राजावाडी रुग्णालयात नेण्यात आलाय. लागोपाठ घडणाऱ्या या घटनांमुळे मुंबईत धोकादायक झाडांचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय. कुर्ला (पश्चिम) येथील नौपाडाच्या कमानी परिसरात, हिंदी बीएमसी शाळा, गोम्स गाऊन बिल्डिंगजवळ एक झाड कोसळले.
मुंबईत अनेक ठिकाणी झाडं कोसळण्याचं सत्र सुरूच आहे. संततधार पाऊस आणि जोरदार वा-यामुळे झाडांची पडझड होत आहे. दादरमध्ये तर तीन ठिकाणी मोठी झाडं कोसळली आहे. यात काही वाहनांचं नुकसान झालंय. सुदैवानं यात कुठलीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र झाडं पडण्याचं सत्र कधी थांबणार, अशा प्रश्न उपस्थित होतोय.
मुंबईतील झाडांभोवती सिमेंट काँक्रिटचा विळखा बसलाय. काँक्रिटमुळे झाडं कोसळण्याचा धोका वाढलाय. चेंबूर दुर्घटनेनंतर प्रशासन झोपलेलेच आहे. ऑडिट नाहीच. शहरातील रस्त्या रस्त्यावर धोकादायक झाडे आहेत. महापौरांचे ऑडिटचे आदेश कागदावरच आहे. मुळांना पाणी, हवा न मिळाल्यानं झाडे बनतात कमकुवत बनतात. झी २४तासवर धोकादायक झाडांचा रिअॅलिटी चेक करण्यात आलाय.
मुंबईत झाडं कोसळण्याचं सत्र सुरूच आहे. संततधार पावसामुळे झाडं कोसळण्याच्या घटना घडतायत. दादरमध्ये तीन ठिकाणी झाडं कोसळली तर काही ठिकाणी वाहनांवर झाडं कोसळल्यानं वाहनधारकांचं नुकसान झालं. मलबार हिल, वांद्रे, सायन परिसरातही झाडांची पडझड पाहायला मिळाली.
यंदा 1 जुलैपासून पावसाला सुरुवात झाली. सतत 4 ते 5 दिवस पाऊस पडतो. दरवर्षी साधारण 15 जूनपर्यंत पाऊस पडतो. त्या तुलनेत यंदा उशीरा पाऊस झाला. महापालिकेने याआधी कामं करणे अपेक्षित होते. पण उशीरा कामांचा फटका मुंबईकरांना बसताना दिसतोय.